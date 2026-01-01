Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

瑞士阿尔卑斯山度假区酒吧离奇爆炸 当地警方：约40死百人伤

即时国际
更新时间：18:43 2026-01-01 HKT
发布时间：18:35 2026-01-01 HKT

瑞士警方当地元旦日清晨表示，阿尔卑斯山滑雪度假城镇克朗‧蒙大拿（Crans-Montana）一间酒吧举行跨年派对期间发生爆炸。路透社报道，事发后，一名意大利外交官员引述当地警方消息，相信事故中有40人死亡，另有约100人受伤。

阿尔卑斯山滑雪度假城镇克朗‧蒙大拿（Crans-Montana）一间酒吧发生爆炸。法新社
瑞士西南部瓦莱邦（Wallis）的警方发言人确认发生一宗原因不明的爆炸。英国天空新闻台较早前曾引述瑞士警方消息报道，事件已致10人死亡10人受伤。死伤人数有可能进一步上升。警方还确认，该事件目前「不被认定为与恐怖袭击有关」。事发区域已被完全封锁，克朗-蒙大拿上空已设立禁飞区。

另有当地媒体报道称，此次事件发生在当地时间凌晨1时半左右。事发酒吧为游客聚集地，事发时正举行跨年活动，现场有上百人。

有消息称，爆炸可能因烟火燃放或存放不当引起，但有关事故原因尚无官方消息。

