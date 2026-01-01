瑞士阿尔卑斯山度假区酒吧离奇爆炸 当地电视台：数十人死近百伤

瑞士警方当地元旦日清晨表示，阿尔卑斯山滑雪度假城镇克朗‧蒙大拿（Crans-Montana）一间酒吧举行跨年派对期间发生爆炸。新华社引述瑞士广播电视台消息，事件已造成数十人死亡，近100人受伤。

阿尔卑斯山滑雪度假城镇克朗‧蒙大拿（Crans-Montana）一间酒吧发生爆炸。法新社

瑞士西南部瓦莱邦（Wallis）的警方发言人确认发生一宗原因不明的爆炸。英国天空新闻台较早前曾引述瑞士警方消息报道，事件已致10人死亡10人受伤。死伤人数有可能进一步上升。警方还确认，该事件目前「不被认定为与恐怖袭击有关」。事发区域已被完全封锁，克朗-蒙大拿上空已设立禁飞区。



另有当地媒体报道称，此次事件发生在当地时间凌晨1时半左右。事发酒吧为游客聚集地，事发时正举行跨年活动，现场有上百人。



有消息称，爆炸可能因烟火燃放或存放不当引起，但有关事故原因尚无官方消息。