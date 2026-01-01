麻疹︱美国恐跌出绝迹地区 去年病例逾2000宗创30年新高　

美国疾病控制与预防中心（CDC）数据显示，2025年美国通报的麻疹（Ｍeasles）病例数超过2000宗，是30年来首见。



Axios新闻网报道，病例激增且疫情持续扩散，恐使美国在2026年1月底前失去已维持数十年全球公认的「麻疹绝迹」地位。

相关新闻：麻疹流感百日咳病例激增下 美疾控中心裁撤核心防疫团队130人

这波麻疹疫情时值卫生部长小罗勃拔甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）试图淡化麻疹风险，并散播有关疫苗的误导性说法、在缺乏科学证据下标榜其他替代方案。



CDC的资料显示，截至12月23日全美共通报2012宗麻疹病例；87%的病例源自50个不同的疫情群组，所有感染者中约93%未接种疫苗或疫苗接种状态不明。



通报病例最多的州为德克萨斯州（803宗），其次是亚利桑那州（187宗）与南卡罗来纳州（156宗）。相比之下，2024年全美仅通报285宗麻疹确诊例。



去年2025年11月10日，加拿大公共衞生署宣布，因境内麻疹疫情持续传播超过一年，已接到泛美衞生组织正式通知，加拿大失去了「麻疹消除国」地位。加国1998年宣布消除麻疹。 加国的大规模麻疹疫情始于去年10月，而去年，10个省区累计报告麻疹病例5138宗，确诊4777宗，疑似361宗，2名患者死亡。