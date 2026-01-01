Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

多图｜全球不同习俗庆元旦 太平洋岛国率先敲响序幕 亚洲接力祈和平

更新时间：08:48 2026-01-01 HKT
发布时间：08:48 2026-01-01 HKT

告别2025，全球各地喜迎2026年的到来！随着地球转动，靠近国际换日线的太平洋岛国如吉里巴斯、东加及纽西兰率先步入新一年。随后，澳洲悉尼、韩国首尔及日本东京亦相继举行盛大庆祝活动，在璀璨烟火与悠扬钟声中开启新篇章。

悉尼4万发烟火汇演震撼港湾

澳洲悉尼一如既往成为全球焦点，以标志性的盛大烟花秀迎接2026年。今年悉尼共发射约4万发烟火，火龙绵延7公里，将悉尼歌剧院及港湾大桥一带的夜空彻底点亮，照耀海面上鳞次栉比的建筑与船只。数以万计的市民及游客涌入港湾两岸，在热闹气氛中欢呼喝采。

首尔普信阁鸣钟33响驱厄运

在东北亚地区，韩国首尔亦沉浸在喜悦之中。数千名民众昨夜聚集于普信阁，共同见证午夜时分铜钟敲响33下的神圣时刻。根据传统，这33响钟声象征驱散过去一年的厄运，并祈求新一年国家和平与社会繁荣。

日本寺庙传钟声 登高赏首道曙光

日本各地寺庙昨夜同样钟声不断，传统庆典气息浓厚。除了遵照传统享用象征长寿的长面条外，不少日人选择于元旦凌晨登山，希望能捕捉到2026年的第一道曙光，向初升旭日许下新年愿望。

纵然各国文化、种族与语言各异，但面对充满挑战的未来，全球民众在这一刻的心愿不谋而合，均祈愿2026年能成为一个和平、安定且美好的年份。

