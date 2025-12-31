澳洲率先迎接2026年 倒数前1小时先为邦迪海滩遇难者默哀

澳洲邦迪海滩枪击案经过2周后，悉尼加强警力部署迎接盛大的烟花汇演，为新一年拉开序幕。4万个烟花特效点亮了绵延7公里的港口沿岸建筑和驳船，民众聚集在标志性的悉尼海港大桥和歌剧院倒数看烟花。

当地时间晚上11点，主办单位先为邦迪海滩枪击案遇难者默哀一分钟。海港大桥亮起白灯，桥墩上投射出象征犹太教的烛台（menorah）图案。

悉尼市长：展望2026和平幸福

悉尼市长摩尔在活动开始前表示：「经历了这座城市悲剧性的年末之后，我们希望新年夜能成为一个契机，让大家团结一心，满怀希望地展望和平幸福的2026年。」

一对父子枪手于12月14日，在光明节活动上在邦迪海滩上杀害了15人，是澳洲近30年来最严重的枪击案，震惊全国。邦迪海滩传统圣诞庆祝活动规模缩减，原定在那里举行的几项新年活动也取消。

在通常会吸引超过百万狂欢者的新年庆祝活动期间，约3000名警察部署在悉尼市内，部分警员配备长枪。

新南威尔士州州长明斯周三表示：「面对这种可怕的罪行，我们必须表现出不屈不挠的精神，表明我们不会被这种恐怖主义吓倒，也不会改变我们在这座美丽城市中的生活方式。」