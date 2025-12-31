Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

诺如病毒｜日本仙台市「力寿司」集体食物中毒 28客食鱼生寿司出事

即时国际
更新时间：20:47 2025-12-31 HKT
发布时间：20:47 2025-12-31 HKT

日本仙台市一家寿司店发生食物中毒，28名男女顾客食用包括鱼生的套餐后不适，发现受诺如病毒感染。仙台市政府勒令餐厅停业3天。

涉事餐厅名为「力寿司」（Chikara Sushi），位于宫城野区二重人町。当局表示，12月26晚光顾的3组客人，吃了同款套餐包含刺身、寿司等食物，合共28名年龄20余岁至50余岁的男女，用餐后出现腹泻、呕吐等症状。患者粪便中验出诺如病毒。

由于所有患者都吃过该餐厅的食物，仙台市认定是店家的料理出事，导致集体食物中毒，勒令停业3天，从12月31日至1月2日。

目前所有患者均已康复。仙台市呼吁市民彻底煮熟食物并对烹饪用具进行消毒，以防止诺如病毒传播。

