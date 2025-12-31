以色列禁37救援组织在加沙活动 元旦起吊销许可证

以色列侨民事务部表示，已有37个人道主义救援组织因未能遵守新规定，元旦后将被禁止在加沙活动，约占当地援助组织的15%。根据新规定，援助组织必须登记其工作人员的姓名，「未能满足安全和透明度要求的人道主义组织将被吊销许可证」。

另外，当局指控无国界医生（MSF）雇用了2名分别与哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织有关联的人员。无国界医生强调不会这样做，因为他们「会对我们的员工和病人构成危险」。

当局未有公开相关的组织名单，仅表示许可证将于1月1日起注销，相关组织须于3月1日前停止一切活动。当局并表示，已给予这些组织10个月的时间提供所需信息，但「仍然未能遵守要求」。

据法新社报道，官方透露截至11月25日收到约100份注册申请，仅14份申请被驳回，其余「已获批准或正在审核中」。

新规定也包括，任何呼吁抵制以色列、否认10月7日袭击事件或支持针对以色列领导人或士兵的任何诉讼的组织，都可能被取消在加沙工作的资格。

多间非政府组织告诉法新社，目前进入加沙的援助物资数量仍不足，新规定更对物资分配产生重大影响。尽管10月10日的停火协议规定每天允许600辆卡车进入加沙，非政府组织和联合国指出，只有100到300辆卡车运载人道援助物资。