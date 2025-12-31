Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

以色列禁37救援组织在加沙活动 元旦起吊销许可证

即时国际
更新时间：17:45 2025-12-31 HKT
发布时间：17:45 2025-12-31 HKT

以色列侨民事务部表示，已有37个人道主义救援组织因未能遵守新规定，元旦后将被禁止在加沙活动，约占当地援助组织的15%。根据新规定，援助组织必须登记其工作人员的姓名，「未能满足安全和透明度要求的人道主义组织将被吊销许可证」。

另外，当局指控无国界医生（MSF）雇用了2名分别与哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织有关联的人员。无国界医生强调不会这样做，因为他们「会对我们的员工和病人构成危险」。

相关新闻：以巴冲突︱巴勒斯坦人严寒避雨 冒险入废墟遭压死

当局未有公开相关的组织名单，仅表示许可证将于1月1日起注销，相关组织须于3月1日前停止一切活动。当局并表示，已给予这些组织10个月的时间提供所需信息，但「仍然未能遵守要求」。

据法新社报道，官方透露截至11月25日收到约100份注册申请，仅14份申请被驳回，其余「已获批准或正在审核中」。

新规定也包括，任何呼吁抵制以色列、否认10月7日袭击事件或支持针对以色列领导人或士兵的任何诉讼的组织，都可能被取消在加沙工作的资格。

多间非政府组织告诉法新社，目前进入加沙的援助物资数量仍不足，新规定更对物资分配产生重大影响。尽管10月10日的停火协议规定每天允许600辆卡车进入加沙，非政府组织和联合国指出，只有100到300辆卡车运载人道援助物资。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
李龙基哭谈分手：我系第三者 首认14年「爷孙恋」玩完 拒向王青霞老公道歉丨独家
03:09
李龙基哭谈分手：我系第三者 首认14年「爷孙恋」玩完 拒向王青霞老公道歉丨独家
影视圈
8小时前
深圳湾口岸巴士总站搬新位！有2条免费专线 北上网民激赞︰方便好多
深圳湾口岸巴士总站搬新位！有2条免费专线 北上网民激赞︰方便好多
旅游
2025-12-30 15:46 HKT
内地旅游衣著新潮流？ 港人目击游客穿1物行街叹「我真系识条棍」 网民：观音头扫把脚
内地旅游衣著新潮流？ 港人目击游客穿1物行街叹「我真系识条棍」 网民：观音头扫把脚
生活百科
22小时前
18年前全港见证佢出世！当年「元旦BB」突现身开Po 网民求证「迪士尼终身入场证」 事主「1反应」令悬念更高｜Juicy叮
18年前全港见证佢出世！当年「元旦BB」突现身开Po 网民求证「迪士尼终身入场证」 事主「1反应」令悬念更高｜Juicy叮
时事热话
6小时前
李龙基王青霞分手丨Chris曾被质疑呃钱呃楼遭大汉袭击 基哥承诺过户七物业后反口：冇讲过
李龙基王青霞分手丨Chris曾被质疑呃钱呃楼遭大汉袭击 基哥承诺过户七物业后反口：冇讲过
影视圈
5小时前
李龙基王青霞分手丨回顾「爷孙恋」戏剧性发展 基哥婚内偷食Chris 甘愿净身出户
03:09
李龙基王青霞分手丨回顾「爷孙恋」戏剧性发展 基哥婚内偷食Chris 甘愿净身出户
影视圈
7小时前
西贡破边洲男子悬崖拍照跌落海 消防救起明显死亡
00:29
西贡破边洲21岁内地青年悬崖拍照堕海 消防救起明显死亡
突发
7小时前
凶案现场未解封。梁国峰摄
乐华南邨谋杀案｜喜华楼藏尸单位续封锁 警重案组上楼取证带走大量证物
突发
1小时前
02:03
乐华南邨谋杀案｜女死者藏尸油压床 疑遭男友辣手摧花 凶手已潜逃东南亚
突发
18小时前
02:03
乐华南邨谋杀案｜35岁女死者头部有多处钝挫伤 警追缉拍拖半年非华裔男友
突发
17小时前