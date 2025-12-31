Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

1998年美国人「预测2025」 猜中5件事 3样未实现

即时国际
更新时间：16:52 2025-12-31 HKT
发布时间：16:52 2025-12-31 HKT

1998年，经典荷里活电影《铁达尼号》横扫奥斯卡；美国时任总统克林顿的性丑闻震撼全国。当时市场调查公司盖洛普（Gallup）与《今日美国》（USA Today）透过电话访问1055名美国民众，请他们大胆预测27年后，2025年的世界会变成怎样。美媒趁2025年即将结束回顾当年的预测，部分结果出乎意料地精准。

准确预测「致命新疾病」

这些资料被保存在康乃尔大学洛珀中心的民调档案中。当年的多数美国人认为，未来某位黑人将当选总统、同志婚姻会成为合法且普遍的制度，甚至会出现一种「致命的新疾病」，这些预测一一应验。多数受访者也正确推断，一般民众仍不太可能普遍进行太空旅行，外星生命也不会与人类建立接触。

相关新闻：秘鲁巫师2026年预测 | 特朗普出手终结马杜罗 俄乌战火难熄

然而，约三分之二的人原以为到了2025年，美国应该已出现女性总统、超过半数的人期待癌症会被治愈，61%的人相信人们「将能普遍活到100岁」，这些里程碑却没有实现。

回顾1998年秋季，约6成美国人表示对国家发展现况感到满意；而在27年后的今天，民众对未来的信心显然更加复杂，满意度暴跌至24%。

 
 

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
李龙基哭谈分手：我系第三者 首认14年「爷孙恋」玩完 拒向王青霞老公道歉丨独家
03:09
李龙基哭谈分手：我系第三者 首认14年「爷孙恋」玩完 拒向王青霞老公道歉丨独家
影视圈
9小时前
深圳湾口岸巴士总站搬新位！有2条免费专线 北上网民激赞︰方便好多
深圳湾口岸巴士总站搬新位！有2条免费专线 北上网民激赞︰方便好多
旅游
2025-12-30 15:46 HKT
内地旅游衣著新潮流？ 港人目击游客穿1物行街叹「我真系识条棍」 网民：观音头扫把脚
内地旅游衣著新潮流？ 港人目击游客穿1物行街叹「我真系识条棍」 网民：观音头扫把脚
生活百科
22小时前
18年前全港见证佢出世！当年「元旦BB」突现身开Po 网民求证「迪士尼终身入场证」 事主「1反应」令悬念更高｜Juicy叮
18年前全港见证佢出世！当年「元旦BB」突现身开Po 网民求证「迪士尼终身入场证」 事主「1反应」令悬念更高｜Juicy叮
时事热话
6小时前
李龙基王青霞分手丨Chris曾被质疑呃钱呃楼遭大汉袭击 基哥承诺过户七物业后反口：冇讲过
李龙基王青霞分手丨Chris曾被质疑呃钱呃楼遭大汉袭击 基哥承诺过户七物业后反口：冇讲过
影视圈
6小时前
李龙基王青霞分手丨回顾「爷孙恋」戏剧性发展 基哥婚内偷食Chris 甘愿净身出户
03:09
李龙基王青霞分手丨回顾「爷孙恋」戏剧性发展 基哥婚内偷食Chris 甘愿净身出户
影视圈
8小时前
西贡破边洲男子悬崖拍照跌落海 消防救起明显死亡
00:29
西贡破边洲21岁内地青年悬崖拍照堕海 消防救起明显死亡
突发
7小时前
凶案现场未解封。梁国峰摄
乐华南邨谋杀案｜喜华楼藏尸单位续封锁 警重案组上楼取证带走大量证物
突发
1小时前
02:03
乐华南邨谋杀案｜女死者藏尸油压床 疑遭男友辣手摧花 凶手已潜逃东南亚
突发
18小时前
02:03
乐华南邨谋杀案｜35岁女死者头部有多处钝挫伤 警追缉拍拖半年非华裔男友
突发
17小时前