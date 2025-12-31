1998年美国人「预测2025」 猜中5件事 3样未实现

1998年，经典荷里活电影《铁达尼号》横扫奥斯卡；美国时任总统克林顿的性丑闻震撼全国。当时市场调查公司盖洛普（Gallup）与《今日美国》（USA Today）透过电话访问1055名美国民众，请他们大胆预测27年后，2025年的世界会变成怎样。美媒趁2025年即将结束回顾当年的预测，部分结果出乎意料地精准。

准确预测「致命新疾病」

这些资料被保存在康乃尔大学洛珀中心的民调档案中。当年的多数美国人认为，未来某位黑人将当选总统、同志婚姻会成为合法且普遍的制度，甚至会出现一种「致命的新疾病」，这些预测一一应验。多数受访者也正确推断，一般民众仍不太可能普遍进行太空旅行，外星生命也不会与人类建立接触。

然而，约三分之二的人原以为到了2025年，美国应该已出现女性总统、超过半数的人期待癌症会被治愈，61%的人相信人们「将能普遍活到100岁」，这些里程碑却没有实现。

回顾1998年秋季，约6成美国人表示对国家发展现况感到满意；而在27年后的今天，民众对未来的信心显然更加复杂，满意度暴跌至24%。