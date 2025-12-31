泰柬停火｜泰国履约释放18战俘 下一步合作除雷

泰国与柬埔寨签署停火协议后，虽然传出无人机入侵泰国领空争议，泰国政府仍于周三（31日）释放了自今年7月以来扣押的18名柬埔寨士兵。

据《法新社》报导，柬埔寨新闻部长宁帕达（Neth Pheaktra）证实：「我们的18名英雄士兵已于上午10时安全抵达柬埔寨领土。」泰国外交部亦发布声明确认此次遣返行动，称此举是为了「展现善意与建立互信」。

这18名士兵是在今年7月29日的冲突中遭泰军俘虏。根据上周六（27日）签署的最新停火协议，若双方能维持停火满72小时，泰方承诺将归还战俘。一名获释士兵的父亲激动地告诉媒体：「我太高兴了，我等不及要见到他，我好想他。」

尽管泰军指控柬方周日晚派出超过250架无人机骚扰，泰方最终履行了放人承诺。

泰柬两国本月冲突规模惊人，双方动用火炮、坦克、无人机甚至战机，战火几乎蔓延所有边境省份，酿成数十人死亡、超过100万居民被迫逃离家园。双方下一步将冻结部队调动，并合作在边境排雷，让饱受战火摧残的边境居民能尽早返家。