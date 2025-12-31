Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

泰柬停火｜泰国履约释放18战俘 下一步合作除雷

即时国际
更新时间：15:13 2025-12-31 HKT
发布时间：15:13 2025-12-31 HKT

泰国与柬埔寨签署停火协议后，虽然传出无人机入侵泰国领空争议，泰国政府仍于周三（31日）释放了自今年7月以来扣押的18名柬埔寨士兵。

据《法新社》报导，柬埔寨新闻部长宁帕达（Neth Pheaktra）证实：「我们的18名英雄士兵已于上午10时安全抵达柬埔寨领土。」泰国外交部亦发布声明确认此次遣返行动，称此举是为了「展现善意与建立互信」。

相关新闻：泰柬冲突 | 柬实施无人机飞行禁令 否认派无人机侵泰领空 泰4边境县解除宵禁

这18名士兵是在今年7月29日的冲突中遭泰军俘虏。根据上周六（27日）签署的最新停火协议，若双方能维持停火满72小时，泰方承诺将归还战俘。一名获释士兵的父亲激动地告诉媒体：「我太高兴了，我等不及要见到他，我好想他。」

尽管泰军指控柬方周日晚派出超过250架无人机骚扰，泰方最终履行了放人承诺。

泰柬两国本月冲突规模惊人，双方动用火炮、坦克、无人机甚至战机，战火几乎蔓延所有边境省份，酿成数十人死亡、超过100万居民被迫逃离家园。双方下一步将冻结部队调动，并合作在边境排雷，让饱受战火摧残的边境居民能尽早返家。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
李龙基哭谈分手：我系第三者 首认14年「爷孙恋」玩完 拒向王青霞老公道歉丨独家
03:09
李龙基哭谈分手：我系第三者 首认14年「爷孙恋」玩完 拒向王青霞老公道歉丨独家
影视圈
7小时前
深圳湾口岸巴士总站搬新位！有2条免费专线 北上网民激赞︰方便好多
深圳湾口岸巴士总站搬新位！有2条免费专线 北上网民激赞︰方便好多
旅游
2025-12-30 15:46 HKT
内地旅游衣著新潮流？ 港人目击游客穿1物行街叹「我真系识条棍」 网民：观音头扫把脚
内地旅游衣著新潮流？ 港人目击游客穿1物行街叹「我真系识条棍」 网民：观音头扫把脚
生活百科
21小时前
李龙基王青霞分手丨回顾「爷孙恋」戏剧性发展 基哥婚内偷食Chris 甘愿净身出户
03:09
李龙基王青霞分手丨回顾「爷孙恋」戏剧性发展 基哥婚内偷食Chris 甘愿净身出户
影视圈
6小时前
02:03
乐华南邨谋杀案｜35岁女死者头部有多处钝挫伤 警追缉拍拖半年非华裔男友
突发
16小时前
18年前全港见证佢出世！当年「元旦BB」突现身开Po 网民求证「迪士尼终身入场证」 事主「1反应」令悬念更高｜Juicy叮
18年前全港见证佢出世！当年「元旦BB」突现身开Po 网民求证「迪士尼终身入场证」 事主「1反应」令悬念更高｜Juicy叮
时事热话
5小时前
02:03
乐华南邨谋杀案｜女死者藏尸油压床 疑遭男友辣手摧花 凶手已潜逃东南亚
突发
17小时前
凶案现场未解封。梁国峰摄
乐华南邨谋杀案｜喜华楼藏尸单位续封锁 警重案组带板车上楼取证
突发
5小时前
西贡破边洲男子悬崖拍照跌落海 消防救起明显死亡
00:29
西贡破边洲21岁内地青年悬崖拍照堕海 消防救起明显死亡
突发
5小时前
李龙基王青霞分手丨Chris曾被质疑呃钱呃楼遭大汉袭击 基哥承诺过户七物业后反口：冇讲过
李龙基王青霞分手丨Chris曾被质疑呃钱呃楼遭大汉袭击 基哥承诺过户七物业后反口：冇讲过
影视圈
4小时前