擅自修补壁画致耶稣似马骝 西班牙「虾碌」爆红老妇逝世

西班牙老妇西门内斯（Cecilia Gimenez）因过度热心，十多年前擅自修补教堂的耶稣壁画，导致耶苏面目全非。事件意外令教堂成为打卡热点，带旺堂地旅游。意外在网上爆红的西门内斯近日逝世，享年94岁。

无名小镇变网红景点

据中央社报道，西门内斯2012年在西班牙北部博哈（Borja）小镇的教堂修补一幅耶稣画像壁画时失手，令耶苏容貎严重失真，反似在脸上长出动物鬃毛，被当时许多媒体形容为像是猴子，引发网路热议在网上出现大量恶搞图。

西门内斯失手将耶苏壁画损毁，反成网上红人。YouTube：Angel Petisme

西门内斯失手将耶苏壁画损毁，反成网上红人。美联社

虾碌修补事件，意外令博哈小锁成为网红景点，事发翌年，吸引了5.7万名游客去这个一直鲜有观光客的小地方。

日前，管理该幅意外成名的壁画的圣母慈悲教堂（Sanctuary of Mercy）基金会，在社交平台发文，证实西门内斯在圣诞节后离世。

教堂基金会形容西门内斯是「2012年最知名人物之一」，并说她是「因为看到壁画损坏严重，出于善意，决定重新上色」。