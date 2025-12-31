Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

委内瑞拉单日击落9运毒机创纪录　美军首度轰炸境内制毒设施

即时国际
更新时间：09:03 2025-12-31 HKT
发布时间：09:03 2025-12-31 HKT

中东与拉美局势持续波动，委内瑞拉与美国在打击贩毒问题上展开新一轮军事角力。委内瑞拉总统马杜罗于30日宣布，该国军方在过去24小时内，接连截击并击落9架外国运毒飞机，刷新单日执法纪录；而与此同时，美国总统特朗普亦首次证实，美军已将打击行动由海上延伸至委国陆上目标，炸毁其境内大型毒品设施。

称海陆空全天候监视　马杜罗：绝非罪犯平台

委内瑞拉总统马杜罗在社交平台发文，形容玻利瓦尔国民武装部队在过去一日的行动取得巨大胜利。他指，空军透过全时段监控发现异常，单日截获9架运毒机，令2025年累计拦截数量增至39架。马杜罗强调，委方已建立一套涵盖陆、海、空的示范性打击模式，并警告2025年将是打击外敌与贩毒集团的关键之年。

美国军方周一在东太平洋国际水域袭击一艘涉嫌走私毒品的船只，击毙2人。法新社
委内瑞拉总统马杜罗在社交平台发文指，空军透过全时段监控发现异常，单日截获9架运毒机。法新社
美军在海上扫毒的行动已增至107人死。路透社
委内瑞拉一处码头设施遭到美军攻击。路透社
军方战略作战指挥官拉雷斯在通报中亦重申强硬立场，强调委内瑞拉领土主权不容侵犯，更不会成为跨国犯罪的温床。他指出，毒品既不在委国生产加工，亦不在该国消费，军方有责任确保国家不会沦为非法货物的过境走私通道。

美方行动升级　首度空袭陆上制毒据点

然而，就在委方展示禁毒战果的前夕，美国白宫方面亦有大动作。美国总统特朗普于29日表示，美方已针对委内瑞拉境内的大型毒品设施发动攻击。外电引述分析指，这是美军近期频繁在海域拦截贩毒船只后，首度公开承认对委国境内的陆上目标实施武装打击。

此举被视为华府加大对委内瑞拉施压的信号。目前委美两国对于禁毒主导权各执一词，美方一直指责委国高层纵容毒品流向美国，而马杜罗政府则斥之为军事挑衅。随著美军行动由海上拦截转向陆上定点清除，两国在禁毒名义下的军事对峙恐进一步加剧。

