伊朗反击加拿大　列加国皇家海军为「恐怖组织」

即时国际
更新时间：08:51 2025-12-31 HKT
发布时间：08:51 2025-12-31 HKT

中东局势再添变数，伊朗与加拿大的外交关系陷入新一轮恶斗。伊朗外交部于12月30日正式宣布，将加拿大皇家海军列为「恐怖组织」，借此报复加国早前将伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）列入恐怖名单。此举标志著两国互不承认军队合法地位的局势正式成形。

根据伊朗外交部的官方声明，这项决定是基于「对等原则」及伊朗相关国内法规而作出的。声明明确指出，由于加拿大政府于2024年6月19日将伊朗伊斯兰革命卫队定性为「恐怖主义实体」，伊朗必须采取相应的反制措施，认定加拿大皇家海军为恐怖组织。

伊朗外交部于12月30日正式宣布，将加拿大皇家海军列为「恐怖组织」，借此报复加国早前将伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）列入恐怖名单。法新社
加拿大皇家海军被伊朗列为「恐怖组织」。法新社
事实上，加拿大与伊朗的外交裂痕早已根深蒂固。两国早在2012年已经断绝正式外交关系。近年来，渥太华政府多次对伊朗高级官员实施多轮制裁，理由是伊朗政府及革命卫队在国内镇压示威活动及人权问题上扮演关键角色。

去年6月，加国政府正式将革命卫队列为恐怖实体，当时加方强调此举旨在进一步遏制伊朗在国际间的影响力，并就人权压迫问题追究德黑兰政府的责任。

国际政治学者指出，伊朗此次将一国的正规海军列为恐怖组织，在外交层面上极具挑衅意味。虽然两国已无大使级往来，但此举将令两国在公海或国际事务上的任何接触变得更为敏感。伊朗近年多次采取类似的「名单对名单」报复策略，早前亦曾将美国中央司令部列入黑名单，作为美方制裁革命卫队的回应。

目前加拿大方面尚未对此报复性行为作出正式回应，但分析普遍认为，这场外交纷争将使两国重启对话的可能性降至冰点。

