印度称超越日本成第四大经济体

印度政府在年终经济回顾中指出，印度已经超越日本，成为全球第四大经济体。官员们并希望3年内取代德国，跻身第三大经济体。

冀3年内超德国

政府周一晚发布的经济简报概要称：「印度是全球增长最快的主要经济体之一，正处于维持这股动能的有利位置………以估值4.1万亿美元的GDP计算，印度已经超越日本成为全球第四大经济体，并有望于未来两年半至三年内，取代德国排名第三，预测2030年底前GDP规模达7.3万亿美元。」不过，仍得等到明年发布最终年度国内生产总值（GDP）数据后，才能正式确认印度经济规模超日。国际货币基金会（IMF）早前则预测，印度将于明年正式超越日本。IMF预测明年印度经济规模达4.51万亿美元，日本为4.46万亿美元。

尽管8月时美国因印方采购俄罗斯石油而对其课征高额关税，使印度面临经济疑虑，新德里对前景依然乐观。经济简报称，持续增长反映印度「在持续性的全球贸易不确定下展现韧性」，国内因素（以强劲的私人消费为主导）在支撑经济扩张中发挥了核心作用。



不过，其他指标则显示前景不如预期乐观。印度于2023年超越中国成为全球人口最多的国家，根据世界银行最新数据，印度去年人均GDP为2694美元，仅为日本32487美元的十二分之一，德国56103美元的二十分之一。

根据政府数据，印度14亿人口中，超过四分之一的年龄介乎10至26岁间，已经面临为数以百万计年轻毕业生创造高薪工作的困难。简报内容指出：「作为全球最年轻国家之一，印度经济增长历程将由能否创造优质就业所决定。这样的优质就业可以有效吸纳不断扩张的劳动力，达到包容而永续的成长。」不过，印度的人口非常年轻，也被视为一大红利，反观日本人口则不断老化。

印度是在2022年成为世界第五大经济体，其GDP超过了前殖民统治者英国。在截至3月31日止财政年度的经济增长率跌至4年新低后，总理莫迪今年公布大规模调降消费税措施，并推动劳工法改革。