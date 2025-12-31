Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

德匪趁圣诞假期钻墙劫银行 掠数千保险箱共2.7亿财物 警：似 《盗海豪情》

即时国际
更新时间：08:35 2025-12-31 HKT
发布时间：08:35 2025-12-31 HKT

德国西部城市盖尔森基兴（Gelsenkirchen）发生银行窃案，贼人趁圣诞节假期下手，钻穿银行一幅混凝土墙后潜入，数千个客户保险箱内的财物遭洗劫，当中包括现金、珠宝和黄金。警方初步估计，总损失达3000万欧元（约2.74亿港元）。大批顾客12月30日堵在银行外要求交代。

综合路透社及英国广播公司（BBC）报道，当地警方发言人形容，这宗窃案的手法「非常专业」，与荷里活电影《盗海豪情》（Oceans Eleven）相似。路透社报道，德国大部份商店和银行从12月24日晚上开始放假，相信贼人是看准机会下手。

涉事银行为Sparkasse位于盖尔森基兴的一间分行，警方于29日凌晨因火警钟响起， 警方和消防随即对银行大楼进行了搜查，然后发现银行一幅墙身被钻出一个洞。

警方表示，经初步调查显示，窃贼是透过毗邻的停车场钻墙潜入。而根据闭路电视画面，于30日清晨，一辆黑色Audi驶离了该停车场，该车的车牌号码与一辆在汉诺威（Hanover）被盗车辆的车牌相符，而汉诺威位于盖尔森基兴东北方向逾200公里。另有目击者称，于27日晚至28日凌晨，看到几名男子提著大袋，出现在停车场的楼梯间。

涉事银行表示，95%客户保险箱已被窃贼强行打开，遭受损失可能性「非常高」。BBC称，被撬开的保险箱超过3,000个，涉及金额料达3000万欧元。新华社其后援引其他媒体称，调查人员估计，被盗财物价值估计在1000万至9000万欧元之间。

该分行至30日仍暂停营业，但大批顾客聚集在门前要求交代，有人高喊：「放我们进去！」有名男子说：「我昨晚彻夜难眠。我们什么消息都没得到。」他表示，使用该分行保险箱25年了，里面存放著他为养老攒下的积蓄。另一位在场男子称，保险箱存有一家人的现金和珠宝。

