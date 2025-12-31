俄乌战争｜泽连斯基：正商讨美军进驻乌克兰 指「袭击普京官邸」是假新闻

乌俄局势再现风波，乌克兰总统泽连斯基于当地时间周二透露，乌方正积极与美国总统特朗普及其欧洲盟友讨论，在安全保障框架下向乌克兰派驻美军的可能性。与此同时，俄方指责乌克兰企图袭击总统普京官邸，泽连斯基反驳指有关消息纯属俄方编造的「假新闻」。

泽连斯基表示，乌方正与美方及支持基辅的欧洲「志愿联盟」国家代表商讨派驻美军事宜。他强调，此举将大幅提升乌克兰的安全保障，乌方非常希望能达成此目标，但最终决定权完全取决于美国领导层。

针对俄罗斯指控基辅企图袭击普京官邸一事，俄方形容该行为是「恐怖事件」，意在破坏谈判进程及特朗普解决冲突的努力。泽连斯基反击称，乌克兰的合作伙伴透过技术手段，足以证实有关消息是虚假信息。他批评俄方此举旨在编造假新闻以破坏旨在结束冲突的谈判。

此外，泽连斯基否认了有关美乌会谈破裂的说法，重申双方的对话每日都在持续进行。他预告，乌克兰与欧洲盟友已达成共识，将于本周六举行国家安全事务助理会晤，并于下周二在法国举行领导人级别会晤，届时美方亦会派代表出席。