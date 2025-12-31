甘迺迪孙女血癌病逝终年35岁　临终前发文斥衞生部长表哥伤及癌病人

美国著名政经家族甘迺迪家族再传噩耗。已故美国前总统甘迺迪（John F. Kennedy）的孙女、曾任《纽约时报》记者的施洛斯伯格（Tatiana Schlossberg）于周二（30日）清晨离世，终年35岁。她上月才公开披露确诊急性髓性白血病（AML）末期，未料不足两月便撒手人寰。

甘迺迪总统图书馆暨博物馆在社交平台证实其死讯，声明中指「她永远留在我们心中」，讣告并列出其丈夫莫兰（George Moran）及两名稚子的名字。

据悉，施洛斯伯格于去年5月诞下第二名孩子后不久，便被诊断出患上晚期血癌。这位曾自诩为「认识的人当中最健康」的年轻母亲，确诊前一天仍能在怀孕九个月之际游泳一英里。她在上月下旬于《纽约客》（New Yorker）撰文分享心路历程，坦言余生最大的愿望是「用孩子的记忆填满大脑」，渴望争取时间陪伴分别仅3岁及1岁的子女。

施洛斯伯格在文章中除了流露对家人的不舍，更直言不讳地将矛头指向其表哥、现任美国卫生及公共服务部长小罗伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）。她批评表哥削减近5亿美元的mRNA疫苗研究经费，并缩减美国国家卫生院（NIH）预算，甚至威胁撤换癌症筛查专家小组。她形容，这些医疗政策正严重伤害像她一样的癌症患者。

出身显赫的施洛斯伯格于1990年在纽约出生，父亲为设计师Edwin Schlossberg，母亲则是前美国驻日大使卡洛琳甘迺迪（Caroline Kennedy）。她先后毕业于耶鲁大学及牛津大学，遗传了家族的政治与社会关怀基因，曾长期在《纽约时报》担任气候新闻记者。

甘迺迪家族自1944年以来，多名成员死于暗杀、空难或意外，「甘迺迪诅咒」之说不胫而走。如今施洛斯伯格在壮年因病逝世，令这个充满悲剧色彩的家族历史再添一抹哀愁。