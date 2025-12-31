美国女铁人遭巨鲨噬拖入海 遗体一周后40公里外寻获 生前曾为鲨鱼辩护

美国加州日前发生一宗悲惨的鲨鱼袭击个案，一名资深女铁人三项选手在与丈夫及泳友畅泳期间，突遭鲨鱼叼走失踪。经过长达六日的搜救，当局证实于上周六（27日）下午在圣克鲁斯（Santa Cruz）附近的海岸寻获其遗体。死者家属悲痛证实消息，形容她的一生都奉献给了热爱的海洋。

死者证实为55岁的福克斯（Erica Fox），是一名经验丰富的运动员。本月21日上午约11时半，她与丈夫范瑞瑟（Jean-Francois Vanreusel）及由她创办的游泳俱乐部「Kelp Krawlers」约15名成员，在太平洋格罗夫（Pacific Grove）著名的情人点（Lovers Point）对开水域游泳。

事发时，有岸上的目击者惊见一条巨鲨浮出水面，口中疑似叼著人类肢体，随后迅速潜入深海。泳队成员闻讯后仓促上岸并清点人数，赫然发现福克斯失踪，其丈夫在岸上惊见爱妻消失，情绪激动。当局随即展开大规模搜救，出动直升机及潜水员，惟首15小时搜索无果，一度暂停行动。

直到上周六下午2时许，救援队伍在距离事发地点约30英里外的达文波特海滩（Davenport Beach）南面海域发现一具浮尸。福克斯的父亲詹姆斯随后向媒体证实死者为其女儿，并形容这是「令人心碎的发现」。

福克斯生前不仅是两届半铁人三项（Half-Ironman）的参赛者，更连续20年参加著名的「逃离恶魔岛」（Escape from Alcatraz）比赛。讽刺的是，福克斯生前非常热衷于研究鲨鱼，更曾公开为这类海洋掠食者辩护。2022年其泳队队友遭鲨鱼咬至重伤时，她曾接受访问称不应使用「攻击」一词，应改用「事件」或「咬痕」。她当时感性地说：「当你潜入水中，你就进入了异国领土，我们只是海洋生态系统中谦卑的客人。」

太平洋格罗夫市市长尼克·史密斯（Nick Smith）发表声明，对福克斯的离世表示沉痛哀悼，称这宗悲剧深深打击了这个小镇社区。友人形容福克斯是一个如「明亮光芒」般温暖的人，即便知道海洋风险，仍无畏地活出精彩人生。