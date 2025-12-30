Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

巴西前总统︱博索纳罗5天3手术 治疗疝气及频繁打嗝

即时国际
更新时间：20:15 2025-12-30 HKT
发布时间：20:15 2025-12-30 HKT

巴西前总统博索纳罗继圣诞当天接受疝气手术，上周六及周一再接受膈神经阻断术以治疗不停打嗝的问题。医生指他病情稳定，住院时间不会太长，如果恢复顺利，元旦1月1日可出院。

70岁的博索纳罗一直受到健康问题困扰，他早前获准离开监狱做手术，当地时间12月24日离开监狱，25日完成了腹股沟疝气手术。

在留院观察期间，医生认为有必要解决他长期存在的打嗝问题。博索纳罗妻子米歇尔周六表示：「九个月来，我每天都在与打嗝作斗争，痛苦不堪。」

医生周六为他做了右侧膈神经阻断术，周一再进行左侧的手术。膈神经位于颈部，对控制呼吸的膈肌至关重要。周六手术结速后，医生表示手术「效果很好」。目前他病情稳定，如果恢复顺利，元旦1月1日可出院。

博索纳罗在2022年总统大选中败落败后不愿承认选举结果，因涉嫌企图发动政变，今年9月11日被巴西联邦最高法院宣布政变罪名成立，监禁27年零3个月，11月25日开始正式服刑。博索纳罗已公开支持他的儿子弗拉维奥参加2026年巴西总统大选，挑战现任总统卢拉。

