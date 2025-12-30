Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

珠穆朗玛峰「垃圾换按金」计划失败　改收清理费建设检查站

更新时间：16:53 2025-12-30 HKT
发布时间：16:53 2025-12-30 HKT

尼泊尔一项让珠穆朗玛峰山友将垃圾带下山换按金的计划成效不彰，当局计划修改规定，将按金改为不可退还的清理费，这笔钱将用于在第二营（Camp Two）设立检查站，并派遣山地巡查员深入高海拔区巡查，确保山友确实携带垃圾下山。

尼泊尔首都加德满都东北面的珠穆朗玛峰大本营。资料图片
尼泊尔首都加德满都东北面的珠穆朗玛峰大本营。资料图片

根据原有的计划，山友须缴交4000美元（约31100港元）的保证金，要将至少8公斤的垃圾带下山才能退回。外界原本期望这项计划能解决世界最高峰严重的垃圾问题，据指山上堆积的垃圾达50公吨。然而计划实施11年，垃圾依然不减。

相关新闻：珠穆朗玛峰发现百年前一只断脚　可能将人类首次登顶时间推早29年

高海拔营区垃圾无人清

尼泊尔观光部及登山局官员向英国广播公司（BBC）表示，多年来其实大部分保证金都退回，但山友带下山的垃圾大多来自低海拔营地，污染最严重的高海拔营区问题却没有改善。

登珠穆朗玛峰。 资料图片
登珠穆朗玛峰。 资料图片

相关新闻：科学家发现地球有两座「秘密山峰」 比珠穆朗玛峰高百倍

雪巴人次仁（Tsering Sherpa）指出，一名山友在为期约6周的适应与攀登过程中，平均会产生最多12公斤垃圾，计划只要求带回8公斤原本就不够。此外，主管单位也承认缺乏监督是最大挑战。

「垃圾换按金」要求太低

次仁说：「多数人只会从高海拔营地带回氧气瓶，至于帐篷、铁罐、包装食品或饮料盒等，大多都留在山上，所以才会看到这么多垃圾堆积。」

观光部官员表示，新规定将向山友收取一笔不可退还的清理费用，金额预计维持每人4000美元，待国会通过后实施。这笔钱将用于在第二营（Camp Two）设立检查站，并派遣山地巡查员深入高海拔区巡查，确保山友确实携带垃圾下山。

新方案也将纳入近期推出的5年山区清理行动计划。观光部表示，计划的目的是「立即解决山区垃圾的迫切问题」。当地雪巴人社群对新规定表示欢迎，指出过去的保证金制度从未真正处罚过违规者。

