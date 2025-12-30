投资骗案｜诈骗日本老翁约150万港元 2台男在日被捕

日本警方近日拘捕两名分别24岁及30岁的台湾男子，涉嫌上月共谋诈骗一名七旬日本老翁3000万日圆（约150万港元），怀疑涉及一个诈骗集团。

综合日媒报导，诈骗团伙涉嫌于11月13日至19日期间，以「藤原美月」的身份透过通讯软件LINE发短讯，声称「有好的股票可以代贷款购买」，随后要求，企图诈骗3000万日圆现金。

七旬日本老翁向警方求助，并假装受骗。11月，24岁台籍「车手」准备收取诈骗款项时，被长崎县南岛原市警方当场拘捕。警方根据其供词及查扣证物持续追查，本月23日又在千叶县拘捕30岁台籍男子，他自称任职厨师、居无定所，以乎是负责监视「车手」的角色。

警方指出，自今年10月起，长崎县已多次发生台湾籍人士以短期停留身分入境，涉嫌担任诈骗集团收款人的案件。警方认为诈骗集团正利用短期停留外国人从事犯罪活动，已提高警戒并加强查缉。