孟加拉首位女总理 | 齐亚病逝终年80岁 丈夫遇刺后崛起 2度登大位

孟加拉政坛传奇人物、首位女总理齐亚（Khaleda Zia）周二（30日）病逝，终年80岁。齐亚所属的孟加拉民族主义党（BNP）在社交平台facebook公布她的死讯，指她过去一个月因肾衰竭、心脏病等要留院，最终离世。齐亚的政治立场以亲巴基斯坦、对印度态度强硬著称，并在执政期间推动自由市场与亲投资政策，获得商界广泛支持。齐亚与另一名前总理哈西娜（Sheikh Hasina）长达数十年的权力斗争，备受国际瞩目。

与哈西娜之争备受国际瞩目

齐亚是前总统齐亚拉赫曼（Ziaur Rahman）的遗孀，她当时被描述为腼腆害羞的家庭主妇，育有2名儿子。拉赫曼在1981年一次政变中遇刺身亡，齐亚自此步入政坛，领导民族主义党对抗军政府，于1991年率领BNP在孟加拉20年来首次民主选举中获胜，成为该国史上第一位女性政府领导人，任内推行小学义务教育。她于2001年再度出任总理职位，直到2006年10月在大选前卸任；在第二任期间，她透过宪法修正案为女性保留议会席次，致力于教育年轻女性。

孟加拉首位女总理齐亚病逝。法新社

2001年8月，美国前总统卡特（中）访问孟加拉首都达卡时，与当时两位政坛死对头齐亚及哈西娜（左）罕见同框的历史画面。法新社

齐亚曾因贪腐案被判刑17年。法新社

齐亚1999年带领反对派举行反政府示威。法新社

然而，她在2001年至2006年的第二任期内，亦面临长子塔里克（Tarique Rahman）涉嫌操弄「平行政府」及严重贪腐的指控。

曾因贪污案被判刑17年

事实上，齐亚的政治路途并非一帆风顺，她是人民联盟党前总理哈西娜（Sheikh Hasina）的主要政敌，曾因贪腐案被判刑17年，2020年因病获释后，健康状况始终不佳。在2024年起义发生之后，哈西娜被赶下台，齐亚的所有指控也都被撤销，亦获批准赴伦敦就医。

而齐亚与哈西娜的斗争被外界形容为「两后之战」。2004年，哈西娜曾指控齐亚政府涉及一场针对她的榴弹攻击事件，该事件造成24人死亡。此后两人的敌对关系愈趋剧烈，并引发多次选举抵制与政治骚乱。

坚称遭政治检控 原可参加大选

齐亚一直坚持自己是无辜，指是政治检控。今年1月最高法院裁定她最后一项贪污指控不成立，使她恢复清白，原可参加明年2月的大选。

齐亚患有末期肝硬化、关节炎、糖尿病等，今年初曾前往英国伦敦接受治疗，待了4个月之后才返国，但在11月下旬，她被紧急送医住院，严重胸腔感染，心脏与肺部受到影响。

她最后一次公开露面是在11月21日的军方年度活动，当时她坐在轮椅上，神色疲惫。随著她的辞世，长达40年的齐亚与哈西娜之争也正式宣告落幕。齐亚长子塔里克自2018年起代行BNP主席之职，并于12月25日结束近17年的流亡生涯返国。