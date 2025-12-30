Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本禽流感 | 首都圈今季首爆疫情 将扑杀24万只鸡

即时国际
更新时间：13:51 2025-12-30 HKT
发布时间：13:51 2025-12-30 HKT

日本农林水产省周二（30日）通报，经基因检测结果确认，埼玉县一家农场爆发高致病性禽流感疫情，要扑杀24万只鸡。这是本次禽流感流行季日本全国第12宗疫情，也是首都圈地区本季首次确认禽流感疫情。

首都圈地区包括东京都、埼玉县、千叶县和神奈川县。据农林水产省发布的新闻公报，发生禽流感的农场位于埼玉县岚山町，农场内共饲养约24万只蛋鸡。

涉事农场内共饲养约24万只鸡。路透社
经基因检测确认，这家农场的鸡感染了H5亚型高致病性禽流感病毒。路透社
涉事鸡场位于埼玉县

埼玉县政府当天发新闻公报说，该县川越家畜保健卫生所29日接到这家农场的通报，称其饲养的鸡死亡数量增加。该保健卫生所立即派防疫员前往现场调查，对农场的死亡鸡及饲养鸡实施了禽流感简易检测，结果呈阳性。30日进行的基因检测确认，这家农场的鸡感染了H5亚型高致病性禽流感病毒。

据埼玉县政府公报，该县将对发生疫情农场所饲养的全部鸡进行扑杀和处理，并对污染物品等进行处理和消毒，对周边农场饲养的家禽等采取限制移动措施。

农林水产省的公报说，将采取一系列措施防止疫情进一步扩散，包括在这家农场周围加强消毒，在主要道路设置消毒点；向当地派遣流行病学调查小组；提醒全国都道府县注意，并就彻底执行禽流感的早期发现、早期通报及饲养卫生管理进行指导等。

