泰柬冲突 | 柬实施无人机飞行禁令 否认派无人机侵泰领空 泰4边境县解除宵禁

泰国军方早前指，周日深夜发现250多架无人机从柬埔寨起飞，入侵泰国领空。柬埔寨国防部发言人周一晚予以否认，指柬埔寨国防部和各省政府，特别是边境地区的省政府已下达严格指示，禁止所有类型无人机起飞。发言人又指，柬埔寨政府和军方重申，将坚定不移致力落实过去周末柬泰达成的停火协议。而泰国军方周二（30日）宣布，即日起解除在沙缴府4个边境县实施的宵禁。有舆论认为，尽管两国签署联合声明同意停火，并在中方居间调停下，于周日于云南玉溪举行三方会晤，但无人机入侵的指控或让停火协议再添变数。

无人机指控或令停火协议添变数

泰国陆军第一军区发公告说，鉴于边境地区安全形势趋于稳定、相关风险已处于可控范围，即日起解除在沙缴府达帕耶、班阔宋、亚兰、空哈4个县实施的宵禁，以促进该府经济和旅游业发展。截至目前，泰国已无宵禁区，受边境冲突影响逃离家园的民众正陆续返回。

中国外长王毅在云南玉溪，跟柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆，以及泰国外长西哈萨会晤。美联社

泰国沙缴府在战火中受到波及。新华社

新一轮泰柬冲突以来，泰国曾于本月早前分别在达叻府部分地区和沙缴府4个边境县实施宵禁。16日，泰国军方宣布，即日起解除此前在达叻府部分地区实施的宵禁。柬埔寨周一晚开始实施无人机飞行禁令，未经许可禁止使用无人机，尤其是在与泰国接壤的边境省份。

柬埔寨国防部在禁令中表示，绝对禁止在省会城市和各省，特别是与泰国接壤的戈公省、菩萨省、马德望省、班迭棉吉省、奥多棉吉省、柏威夏省和拜林省等边境省份，未经许可使用任何类型的无人机。

250柬无人机被指侵泰领空

该禁令指出，此举旨在确保公民和士兵在当前困难时期的安全和公共秩序，任何违反禁令或未经国防部许可使用无人机的人都将依法受到处罚。国防部同时授权军事单位在必要时使用反无人机系统。

柬埔寨国防部发言人马莉淑洁达周一晚否认泰方关于「发现250多架无人机从柬埔寨起飞，侵犯泰国主权领土」的声明。她在一份新闻稿中表示：「我们确认，没有发生任何此类无人机起飞事件。」

她表示，柬埔寨完全致力于遵守10月26日和12月27日达成的停火协议，并强调将努力确保边境社区的和平、稳定与安全。

泰警告释放柬战俘计划或生变

泰国军方早前就无人机入侵事件发出警告，指如果柬埔寨继续违反停火协议，泰国将会更严厉回应，并可能改变释放18名柬埔寨战俘的计划。

两国代表上周六召开边界总委员会第三次特别会议，双方在泰国尖竹汶府和柬埔寨拜林省之间的常设边境检查站，就两国停火问题签署联合声明，而居于受影响边界地区的民众都可以回家。