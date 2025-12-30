新加坡铁腕打击诈骗犯 强制鞭刑今正式生效 最高打24下

新加坡周二（30日）起，针对严重诈骗案件的罪犯实施强制鞭刑，诈骗集团核心成员或招募者将面临至少6下、最高24下的鞭刑。若在已知情况下提供自身银行帐户或其他个人资料用于进行或协助诈骗收益洗钱，可判处最高12下的鞭刑。

新加坡鞭刑一直以来被用于应对包括毒品犯罪、暴力行为及某些严重的刑事案件，今次则首次纳入诈骗犯罪惩罚。

新加坡近年因诈骗损失的金额超过28亿美元。维基网站

新加坡鞭刑首次纳入诈骗犯罪惩罚。维基网站

新加坡强制鞭刑打击诈骗犯。美联社

提供户口助洗钱最高打12鞭

新加坡内政部强调，打击诈骗是该国首要任务，诈骗集团成员或负责招募新血者，除监禁与罚款外，将面临强制鞭刑，鞭打次数介乎6至24下。

至于协助诈骗的「车手」或「人头户」，例如提供银行帐户或SIM卡者，法官亦可依情节轻重，判处最高12下的鞭刑。

这项修法于11月在国会通过，旨在强化对犯罪集团的阻吓力。

星近年因诈骗损失217亿

新加坡内政部兼国家发展部高级政务部长沈颖透露，作为东南亚第2大经济体，新加坡自2020年至2025年上半年，因诈骗损失的金额超过28亿美元（约217亿港元），报案数高达19万宗。这场诈骗风暴甚至波及高层，前总理李显龙去年曾向媒体透露，他网购物品却从未收到货，亲身经历了诈骗陷阱。

近年来，网络诈骗园区在东南亚各地泛滥，常以网恋或加密货币投资诱骗受害人。

新加坡警方日前宣布，已扣押与柬埔寨华裔商人陈志有关的资产，价值超过1.15亿美元（约8.92亿港元）。陈志被指控在柬埔寨经营强迫劳动园区，并将其作为价值数十亿美元的诈骗中心。