特普再通电话 不满乌无人机袭普京官邸 特朗普：时机不对

更新时间：09:20 2025-12-30 HKT
发布时间：09:20 2025-12-30 HKT

美国总统特朗普周一连续第2天与俄罗斯总统普京通电话，指普京告诉他，乌克兰试图以无人机攻击普京位于俄国北部的官邸，他得悉后相当愤怒，直指目前不是做这种事的合适时机。

俄罗斯外长拉夫罗夫较早时指，乌克兰28日深夜至29日用91架远程攻击无人机袭击普京位于俄西北部诺夫哥罗德州的官邸，俄方将予以还击，现已确定还击的目标和时间。拉夫罗夫说，俄方防空部队摧毁所有来袭无人机，暂无人员伤亡或无人机残骸坠地造成损失的报告。拉夫罗夫还表示，俄方无意退出围绕乌克兰问题与美国的谈判进程，但于乌方上述行径，俄方将重新审视己方谈判立场。

俄外长拉夫罗夫称乌克兰企图袭击普京官邸 将重新检视谈判立场 泽连斯基否认指控

特朗普对乌无人机被指袭普京官邸表示愤怒。法新社
特朗普对乌无人机被指袭普京官邸表示愤怒。法新社
俄指乌出动91架无人机袭普京官邸，令普京不满。美联社
俄指乌出动91架无人机袭普京官邸，令普京不满。美联社
泽连斯基否认乌无人机袭普京官邸。法新社
泽连斯基否认乌无人机袭普京官邸。法新社
特朗普向普京说明与泽连斯基（左）的会谈情况。路透社
特朗普向普京说明与泽连斯基（左）的会谈情况。路透社

乌克兰总统泽连斯基则称俄方说法「纯属捏造」，指俄方试图破坏乌方与特朗普团队的合作成果。

特朗普对乌攻击表愤怒

特朗普则告诉记者：「我不喜欢这样，这不好。我今天从普京总统那里得知这件事，我对此相当愤怒。这是一个敏感时期，现在不是时候。进攻是一回事，因为他们本来就在进攻，但攻击他的房子是另一回事，目前不是做这事情的合适时机。」

当被记者问到是否有这类袭击的任何证据时，特朗普说道：「我们拭目以待。」

形容与普京通话富有成效

但特朗普后来提到，他暂时不了解具体情况，称俄方说法可能不实，袭击并未发生。他还形容今次跟普京通话是「非常好的对话，富有成效」。

特朗普谈到结束俄乌战争的和平谈判时则说：「我们有一些非常棘手的难题。」

而俄罗斯总统助理乌沙科夫指，特朗普向普京介绍了泽连斯基团队朝著达成解决方案方向取得的进展，但俄方认为，这些进展仍为乌方日后以各种说辞逃避责任留下余地。

乌沙科夫说，普京在通话时提请特朗普注意，就在美方认为海湖庄园会晤取得成功后，乌方大规模出动远程无人机袭击位于俄诺夫哥罗德州的总统官邸，这类行动将得到「最严厉回应」。

普京：重新审视俄与乌谈判立场

普京强调，俄方将继续与美方密切合作以寻求实现和平的途径，但鉴于乌方此次袭击，俄方将不得不重新审视「此前阶段取得的一系列协商结果和初步形成的俄方相关立场」。

根据乌沙科夫的说法，特朗普对俄方讲述的无人机袭击一事感到「震惊和愤怒」，称他无法想象这种「疯狂行径」，并表示「幸好」没向乌方提供美制「战斧」巡航导弹。

俄罗斯官方或媒体没有披露无人机袭击发生时普京身在何处。对于袭击目的，俄罗斯《共青团真理报》网站一篇评论文章指出，乌方试图通过此举向一些伙伴国家展示其依然有能力发动袭击，乌方或许试图通过发动袭击引起俄方猛烈还击，以此为由「煽动恐俄」。

