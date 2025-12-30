货币贬值汇率创新低 伊朗商贩爆示威

伊朗货币里亚尔（Rial）兑美元汇率近日跌至历史新低，引发首都德黑兰的商贩在周日、周一连续两日爆发示威。货币快速贬值加剧了通胀压力，推高食品和其他日用品的价格，进一步加剧家庭预算紧张。

社交媒体流传的影片显示，示威群众聚集在德黑兰市中心及大巴扎（大集市）附近的社区，高呼反政府口号。大巴扎曾在1979年伊斯兰革命中扮演关键角色。当局严阵以待，但暂未采取行动。

通胀率42% 央行行长辞职

周日里亚尔曾大跌至142万里亚尔兑1美元的历史低位，周一略回升至138万里亚尔。伊朗央行行长法尔津昨日就货币贬值辞职。

官方数据显示，12月通胀率升至42.2%，较11月份高出1.8个百分点。食品价格较去年12月飙升72%，医疗用品价格涨50%。

2015年伊朗与列强签署伊核协议时，1美元仅兑3.2万里亚尔。伊核协议解除国际社会对伊朗的制裁，以换取国际社会对伊朗核计划的严格控制，但特朗普2018年单方面宣布美国退出该协议，导致协议破裂。

伊朗官方媒体报道，政府计划在3月21日开始的伊朗新年期间加税，这引起了更多人的担忧。

美国总统特朗普1月重返白宫以来，重启他在首个任期内对伊朗实施的「极限施压」政策，这包括旨在瘫痪伊朗经济，并切断伊朗在全球市场石油收入的额外制裁措施。