防范AI作弊 ACCA取消遥距会计专业试

更新时间：09:06 2025-12-30 HKT
发布时间：09:06 2025-12-30 HKT

英国《金融时报》报道，全球最大会计师专业机构「特许公认会计师公会」（ACCA）决定由明年3月起，全面取消线上遥距考试，以打击日趋严重的作弊行为。公会指出，人工智能（AI）工具的普及令线上监管难度加大，未来考生除非有特殊情况，否则必须现场考试。

拥有近26万名会员的ACCA表示，遥距考试是在新冠疫情期间引入，目的是让学生在封锁期间能够继续获得专业资格，但随着AI的迅速发展，作弊更难防范，线上考试的监管难度越来越大。ACCA行政总裁布兰德说：「作弊系统的复杂程度已超越我们所能采取的防护措施。」他指出，拥有超过50万名学员的ACCA一直在「积极」打击作弊行为，但「那些想作弊的人可能更快一步」。

会计界近年爆出连串作弊丑闻，涉及数以千计员工，包括四大会计师行的员工。其中，安永因多名员工在职业道德考试中作弊，且公司其后误导调查人员，2022年同意向美国监管机构支付创纪录的1亿美元罚款。一名ACCA考生告诉《金融时报》，曾有朋友考试时，拍摄考题照片并传输给AI寻求帮助。

布兰德说，现在允许遥距监考的重大考试寥寥无几，虽然实体试场也存在「写公式在手臂」、「袜藏贴士」等传统作弊方式，但相比AI带来的作弊风险，实体考试仍较为可控。不过也有学员表示失望，一名考生指遥距考试让她怀孕期间「如释重负」，免去了亲到试场的痛苦。

另外，布兰德指出，AI已从根本上改变了会计师所需技能，他们正将AI、区块链及数据科学纳入考核重点。

 
 

