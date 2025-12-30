日本国立博物馆 研向外国客收较高费用

日本文化厅决定，要求营运国立博物馆与美术馆，考虑向外国观光客收取较贵的费用，即采取「价格双轨制」，希望借此增加收入，以降低国家补助款在营运费中的占比。

政府补助占收入逾半

日本计划在国立博物馆向外国游客收取较高费用。小红书@魔都次元漫魁执领

东京国立博物馆、国立西洋美术馆等日本的国立博物馆与美术馆的营运费用，除了门票收入与捐款等自筹财源外，仍有一大部分仰赖政府补助。根据财务省的说法，国立博物馆与美术馆共11个展馆之中，有8个馆的官方补助占收入一半以上。《读卖新闻》昨日报道，博物馆与美术馆为了外国旅客，投入经费设置解说看板、语音导览等设施，采用双轨价格，是希望访日外国人能分担包含多语言服务在内的营运成本。根据财务省试算，若实施「价格双轨制」，向外国游客收取的费用可能是一般日本民众的2至3倍。东京国立博物馆现时一般门票价格为1000日圆（约50港韩元）。文化厅也在评估，要求各间国立博物馆与美术馆，延长开馆时间与知名展品的展期，以吸引更多游客。

考虑这项措施的包含东京国立博物馆、京都国立博物馆、奈良国立博物馆、九州国立博物馆、国立科学博物馆、东京国立近代美术馆、京都国立近代美术馆、国立电影资料馆、国立西洋美术馆、国立国际美术馆、国立新美术馆。报道举出埃及金字塔与印度的泰姬陵，为采行「价格双轨制」的例子；法国的罗浮宫自明年1月起，也会调高非欧盟访客的费用。