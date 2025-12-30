金正恩视察火箭炮生产 或可携核弹头 成战略攻击武器

在岁末年初之际，北韩领袖金正恩连日出席军事相关活动，包括视察核动力潜艇建造项目、视察新型高空长程防空导弹试射和长程战略巡航导弹发射训练现场，以及视察导弹和炮弹生产厂，指出新型武器系统已具有「消灭敌人」的能力。分析指，该火箭武器系统或可携带核弹头，成为战略攻击武器。

强调火炮武器更新升级必要性

北韩官方朝中社周二（30日）报道，金正恩28日对重要军工企业进行了现场指导，了解将列装朝军主要部队的火箭炮生产情况，强调火炮武器系统更新升级的必要性。

报道指金正恩评价称，这一火箭炮武器系统将成为朝军主力打击手段，完全改变北韩炮兵武力的架构。这一武器系统在军事作战中被大量集中利用，具有高精度和令人惊恐的破坏力，既能以集中性和突袭性的打击扫荡敌人，又能用作战略攻击手段，是名副其实的超强力武器系统。

南韩韩联社分析，金正恩所谓「能用作战略攻击手段」的说法，可被解读为该火箭武器系统可携带核弹头。据预测，北韩将在明年初的劳动党九大上提出将核武力量和常规武器整合的朝鲜式「核常一体化」（CNI）战略，并强调武力现代化。金正恩今次视察也可能出于这种考量。

美智库研究：若袭首尔仅1小时酿万人伤亡

分析家长期以来认为，北韩庞大的炮兵武库是其战略的核心，一旦朝鲜半岛爆发冲突，这些武器将发挥关键作用。

美国智库兰德公司2020年的研究评估显示，如果北韩的炮兵系统瞄准南韩首都首尔等主要人口中心，仅1小时就能造成1万人伤亡。

近年来，平壤也大幅增加了导弹试射。

分析人士称，此举旨在提升精确打击能力，挑战美国和南韩，并在可能向俄罗斯出口武器前进行武器测试。