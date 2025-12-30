特朗普称美方空袭委内瑞拉码头 指设施用作毒品走私

美国总统特朗普表示，美国已「打击」一处沿岸码头设施，指该地点被用作涉嫌载运毒品船只的装货地点，但美方未有披露行动详情。

特朗普在佛罗里达州会晤以色列总理内塔尼亚胡期间称：「在码头装载毒品船只的地区发生了一次重大爆炸。他们在那里把船装满毒品，我们打击了所有船只，现在也打击了该区域。那是他们执行行动的地方，而那里已经不存在了。」

特朗普拒绝透露是由美军还是中央情报局（CIA）执行有关行动，亦未确认是否发生于委内瑞拉境内。他表示：「我知道是谁做的，但我不想说。不过你知道，那是在沿岸地带。」

特朗普首次提及相关行动是在上周五，他谈及美国针对涉嫌运毒船只的打击行动，并指自9月初以来，至少已有29次已知空袭，造成最少105人死亡。他当时说：「他们有一个大型工厂或设施，是船只出发的地方。两晚前，我们摧毁了它，我们狠狠地打击了他们。」然而，特朗普未有在访问中交代进一步细节。

过往每次针对船只的打击行动，国防部长赫格塞思（Pete Hegseth）或美军官方社交平台通常都会公布，但今次并未见相关通报。

五角大楼周一将查询转交白宫处理，白宫暂未回应。委内瑞拉政府新闻办亦未即时回应。