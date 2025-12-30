打破传统表彰非公民 内塔尼亚胡：将向特朗普颁以色列奖

以色列总理内塔尼亚胡宣布，将把以色列最高平民荣誉「以色列奖」（Israel Prize）颁给美国总统特朗普，此举将打破数十年来只表彰本国公民的传统。

经常自夸「终结了8场战争」的特朗普显得很高兴，表示这个奖项「令人十分惊喜，也让人非常感激」，并暗示他可能会飞往以色列参加颁奖典礼。这场典礼传统上会在以色列独立纪念日前夕举行。

内塔尼亚胡宣布，将把以色列最高平民荣誉「以色列奖」颁给特朗普。路透社

内塔尼亚胡表明感谢特朗普的支持。美联社

内塔尼亚胡在佛罗里达州与特朗普进行友好会晤。法新社

感激特朗普支持以色列

内塔尼亚胡在佛罗里达州与特朗普进行友好会晤后表示，此举反映出以色列对特朗普给予支持「普遍的感激之情」。

内塔尼亚胡告诉记者：「特朗普总统打破了许多惯例，让大家感到惊讶，然后他们才发现，『喔，好吧，也许，你知道，他终究是对的』。所以我们也决定打破一项惯例，或创造一项新惯例，那就是颁发『以色列奖』。」

内塔尼亚胡曾在10月盛赞特朗普是以色列「有史以来最伟大的朋友」。在此之前，巴勒斯坦武装组织哈玛斯根据特朗普和他的团队所斡旋的加沙和平协议，释放了2023年10月7日突袭以色列事件中幸存的最后20名人质。

印度指挥家梅塔曾获奖

他表示：「我必须说，这反映出以色列各界的普遍情感。他们感谢特朗普为帮助以色列、为帮助我们共同对抗恐怖分子及那些意图摧毁我们文明的人所做的一切。」

一般而言，「以色列奖」只保留给以色列公民或居民，仅有的例外是为「对犹太人民有特殊贡献」者设立的类别；唯一一位曾获这个版本荣誉的非以色列人是印度指挥家梅塔（Zubin Mehta），他于1991年获奖。