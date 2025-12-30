美俄领袖再通话 白宫形容对话「积极」 普京对官邸遇袭将作「最严厉回应」

美国白宫新闻秘书莱维特表示，总统特朗普与俄罗斯总统普京就乌克兰问题进行了一次「积极」通话，但未有披露具体内容。这是特朗普与普京连续第二天通电话。

特朗普于周日在佛罗里达州海湖庄园会晤乌克兰总统泽连斯基前，亦曾与普京通话，并在社交媒体上形容对话「良好且富有成效」。

据俄罗斯塔斯社报道，俄罗斯总统助理乌沙科夫表示，普京与特朗普当天通电话，就乌克兰问题的谈判进展进行磋商。特朗普对乌克兰无人机不久前袭击俄罗斯总统官邸一事感到「震惊和愤怒」，而普京则表示，将重新审视俄方在乌克兰问题上的立场，双方同意保持友好对话。

乌沙科夫又指，特朗普在通话中向普京介绍了前一日在海湖庄园与泽连斯基会晤的情况。特朗普称，他在会晤中建议乌方不要试图为前线部队争取喘息空间，而应集中精力推动达成全面协议，以真正结束冲突。普京则在通话中强调，对于乌克兰无人机袭击俄总统官邸等行动，俄方将作出「最严厉的回应」。