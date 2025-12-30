Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美俄领袖再通话 白宫形容对话「积极」 普京对官邸遇袭将作「最严厉回应」

即时国际
更新时间：04:32 2025-12-30 HKT
发布时间：04:32 2025-12-30 HKT

美国白宫新闻秘书莱维特表示，总统特朗普与俄罗斯总统普京就乌克兰问题进行了一次「积极」通话，但未有披露具体内容。这是特朗普与普京连续第二天通电话。

特朗普于周日在佛罗里达州海湖庄园会晤乌克兰总统泽连斯基前，亦曾与普京通话，并在社交媒体上形容对话「良好且富有成效」。

据俄罗斯塔斯社报道，俄罗斯总统助理乌沙科夫表示，普京与特朗普当天通电话，就乌克兰问题的谈判进展进行磋商。特朗普对乌克兰无人机不久前袭击俄罗斯总统官邸一事感到「震惊和愤怒」，而普京则表示，将重新审视俄方在乌克兰问题上的立场，双方同意保持友好对话。

乌沙科夫又指，特朗普在通话中向普京介绍了前一日在海湖庄园与泽连斯基会晤的情况。特朗普称，他在会晤中建议乌方不要试图为前线部队争取喘息空间，而应集中精力推动达成全面协议，以真正结束冲突。普京则在通话中强调，对于乌克兰无人机袭击俄总统官邸等行动，俄方将作出「最严厉的回应」。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
前TVB花旦与富三代老公离婚 自爆狂跪猛跌吐露心声：边度跌倒边度起翻身
前TVB花旦与富三代老公离婚 自爆狂跪猛跌吐露心声：边度跌倒边度起翻身
影视圈
7小时前
央视新闻联播播出解放军无人机飞过台北101的画面。
00:17
围台军演︱解放军无人机罕见飞过台北101 微博「示威」发帖：你就在我的舷窗下︱有片
即时中国
8小时前
大埔女子声称不满牛肉质素 大闹火锅店乱扔碗碟 再反抗警员遭喷椒制服｜有片
02:09
大埔女子声称不满牛肉质素 大闹火锅店乱扔碗碟 再反抗警员遭喷椒制服｜有片
突发
6小时前
李龙基12字回应王青霞「已婚生子」传闻 提及因果报应仍心系未婚妻？孤独玩飞机过圣诞
李龙基12字回应王青霞「已婚生子」传闻 提及因果报应仍心系未婚妻？孤独玩飞机过圣诞
影视圈
15小时前
成龙罕谈儿子房祖名认疏离形同陌路 自爆一句话毁父子关系：他一打电话给我就有问题
成龙罕谈儿子房祖名认疏离形同陌路 自爆一句话毁父子关系：他一打电话给我就有问题
影视圈
8小时前
62岁金像影帝被女儿要求写新遗嘱 廿年前已立平安纸 早前入院割瘤再谈「续命」传言
62岁金像影帝被女儿要求写新遗嘱 廿年前已立平安纸 早前入院割瘤再谈「续命」传言
影视圈
7小时前
林俊杰首认父女恋 带细20年内地网红女友见家长 JJ绯闻不断钟情丰满索女
林俊杰首认父女恋 带细20年内地网红女友见家长 JJ绯闻不断钟情丰满索女
影视圈
6小时前
红磡马头围道女途人疑冲灯 挨九巴撞倒卷车底重创亡
01:00
车Cam｜红磡马头围道27岁女途人疑冲灯 挨九巴撞倒卷车底重创亡
突发
11小时前
春回堂结业｜中环百年凉茶舖 大门落闸 拆下金漆招牌:天下无不散之筵席 10月以9500万沽自用舖
春回堂结业｜中环百年凉茶舖 大门落闸 拆下金漆招牌:天下无不散之筵席 10月以9500万沽自用舖
饮食
9小时前
港人北上忘带回乡证 旨意「刷脸通关」出事  惊现陌生人面孔被带走 最后咁解决...
港人北上忘带回乡证 旨意「刷脸通关」出事  惊现陌生人面孔被带走 最后咁解决...
旅游
12小时前