委内瑞拉本土首遭美攻击 特朗普：目标为毒品装载点 海上扫毒增至107死

美国军方周一在东太平洋国际水域袭击一艘涉嫌走私毒品的船只，击毙2人。根据特朗普政府公布的数据，已知此类船只打击行动自9月初以来累计达30宗，死亡人数上升到至少107人。与此同时，美国总统特朗普指，美国已经打击委内瑞拉沿岸一处将毒品装载至船只的码头设施。这是美军对马杜罗政府展开施压行动以来，美国首次已知在委内瑞拉境内执行地面攻击行动。

东太平洋再有船只遇袭 接连2次爆炸

美军南方司令部在社交平台X发文指出，「情报证实该艘涉嫌运毒的船只正沿著东太平洋知名的毒品走私路线航行，并参与毒品走私行动。有2人在今次打击行动中丧生。

相关新闻：

白宫下令军方隔离委内瑞拉石油

特朗普证实美军攻击委内瑞拉本土码头设施。美联社

美国军方周一在东太平洋国际水域袭击一艘涉嫌走私毒品的船只，击毙2人。法新社

美军在海上扫毒的行动已增至107人死。路透社

委内瑞拉一处码头设施遭到美军攻击。路透社

贴文并未说明攻击发生的具体位置。军方表示，行动中无美方人员受伤。

而在社交媒体发布的攻击影片显示，一艘在水面航行的船只遭遇袭击后，接连出现2次爆炸。

特朗普：要遏止毒品流入美国

特朗普表示，这些攻击行动是为了遏止毒品流入美国，所必须采取的升级手段，并指出美国正与贩毒集团发生「武装冲突」。

除此之外，特朗普政府也在该区域增派军力，作为对委内瑞拉总统马杜罗升高施压行动的一环；马杜罗已在美国遭到「毒品恐怖主义」指控。

而特朗普周一在佛州海湖庄园会见以色列总理内塔尼亚胡时，被记者问及「委内瑞拉发生爆炸」一事。他表示美国「打击」了一处沿岸码头设施，指控该处是载运毒品船只「装货」的地点。

美军炸委内瑞拉码头 打击毒品装载上船

特朗普说：「在他们把毒品装载上船的码头区发生了一次重大爆炸。他们把毒品装上船，所以我们袭击了所有船只，现在我们又袭击了该区域。这是毒品投放区域。那是他们投放毒品的地方。现在那里已经不复存在了。」

除了打击行动，特朗普政府这个月还推出新策略，在委内瑞拉外海扣押了2艘遭制裁的油轮，并追查第3艘。此举已导致部分制裁油轮开始绕道避开这个南美洲国家。

马杜罗坚称，美国行动的真正目的是要将他赶下台。特朗普数月来也曾暗示，美军可能会针对委内瑞拉，甚至是其他国家展开地面攻击。