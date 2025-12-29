Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄外长拉夫罗夫称乌克兰企图袭击普京官邸 将重新检视谈判立场 泽连斯基否认指控

更新时间：23:53 2025-12-29 HKT
发布时间：23:53 2025-12-29 HKT

俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）周一（29日）表示，乌克兰曾试图袭击俄罗斯总统普京位于诺夫哥罗德州的官邸，莫斯科将重新审视谈判立场。

拉夫罗夫指出，于12月28日至29日期间，乌克兰动用91架远程无人机，攻击普京在诺夫哥罗德州的国家官邸，所有无人机均被俄罗斯防空系统击落。他指「这种鲁莽的行为绝对不会不了了之。」，形容攻击等同「国家恐怖主义」。

拉夫罗夫表示，俄军已选定报复性打击目标。他指，事件发生时正值外界讨论潜在乌克兰和平方案之际，俄方虽不会退出谈判，但莫斯科的谈判立场将作出重新检视。

泽连斯基周日与特朗普会面，讨论结束俄乌近四年战争的和平方案。美联社
泽连斯基周日与特朗普会面，讨论结束俄乌近四年战争的和平方案。美联社
泽连斯基周日与特朗普会面，讨论结束俄乌近四年战争的和平方案。美联社
泽连斯基周日与特朗普会面，讨论结束俄乌近四年战争的和平方案。美联社
俄方未有说明事发时普京是否身处官邸。美联社
俄方未有说明事发时普京是否身处官邸。美联社

对此，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskiy）否认相关指控，形容俄方说法为谎言，并指莫斯科正为袭击基辅政府建筑做准备

俄方未有说明事发时普京是否身处该官邸。

