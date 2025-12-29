以巴冲突︱巴勒斯坦人严寒避雨 冒险入废墟遭压死

今年10月10日加沙停火生效以来，当地的暴力事件已经趋缓，但没有完全停止，当地民众更要对应严寒天气。CNN报道，本周末，暴雨和严寒继续袭击加沙，死于严寒天气的巴勒斯坦人数持续上升。据加沙民防部门称，周日，由于天气寒冷，一堵墙倒塌，造成两人死亡，其中包括一名七岁儿童。

巴勒斯坦人避雨走入废墟

许多巴勒斯坦人在恶劣环境下生活。美联社

许多巴勒斯坦人在简陋帐篷下生活。美联社

加沙地区已经无没有遮蔽之处，巴勒斯坦人为了躲避暴雨，只能勉强涌入被炸毁的废墟，因此援助机构警告说，这些破败的建筑物不堪一击，在风雨天中很容容易倒塌，有安全隐患。



哈玛斯控制的加沙政府媒体办公室（GMO）周日发表声明称，已有20人在躲避恶劣天气时，因房屋或建筑物倒塌而丧生。 GMO还补充说，自冬季来临以来，至少有49栋建筑物因天气而倒塌。

49楝建筑物倒塌

对于那些被迫栖身于简陋潮湿帐篷中的巴勒斯坦人来说，强风随时可能将他们的住所彻底吹走。