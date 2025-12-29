2026新年︱日本女性选择不赴夫家过年 「压力大、无法好好休息」

元旦假期即将来临，日本东京车站出现返乡人潮。不过，愈来愈多已婚女性选择不跟丈夫同行回夫家过年。居于东京的三十多岁上班族小川利花表示，已连续三年独自回娘家，形容到夫家探亲「压力大、无法好好休息」，甚至在婆家住三天「至少瘦三公斤」，夫妻各自陪伴父母反而更轻松。

逾六成日本女性称分开过年更舒适

《日本经济新闻》调查显示，随著女性经济独立，夫妻分开返乡的情况变得越来越普遍，有63.5%受访女性认为「不在夫家过年更舒适」；按年龄划分，二十多岁女性中88.5%对分开过年感到满意，三十多岁亦达 82.3%。分析指，已婚女性不愿随丈夫返乡过年的现象，与双薪家庭的增加密切相关，但在日本家务仍多由女性承担，返夫家往往意味额外家务与人情压力，令年轻一代更倾向以分开返乡减少摩擦。

以更弹性方式维系亲情

四十多岁的中村和江坦言多年受「嫁入夫家」观念束缚，担心被指不孝，今年因父母年迈决定破例回娘家。与此同时，婆媳互动亦转变，有媳妇在夫家更像「客人」，长辈不敢开口要求帮忙，反令气氛尴尬。日本政府亦鼓励错峰返乡以纾缓交通挤塞，疫情期间「分批回乡」更成常态，部分家庭改以视像通话维系亲情，或同住酒店、改到温泉旅馆度假，以更弹性方式兼顾孝道与家庭和谐。