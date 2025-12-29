缅甸选举︱消息：亲军方政党赢得首阶段多数议席

缅甸周日展开推翻民主政府近5年以来的首次选举。亲军方政党「联邦团结发展党」（USDP）消息人士周一表示说，该党在军政府主导选举的第1阶段「赢得多数席次」。民主监督组织之前警告，这次选举将巩固军方统治。

总部设于奈比都的联邦团结发展党人员表示：「根据各方报告，USDP在全国各地多数选区领先。」这名人员因未获授权对媒体发言而要求匿名。

选人名单几全由军方盟友组成

相关新闻：缅甸政变｜5年来首次「民主选举」揭幕 20%地区不投票合法性存疑

缅甸联邦选举委员会（Myanmar's Union Election Commission）目前尚未公布正式结果，后续还预计于1月11日及25日举行两轮投票。

法新社报道，缅甸军方于2021年发动政变夺权，但于昨天展开为期1个月、分阶段进行的选举，军方承诺将权力归还给人民。遭解散的民主领袖昂山素姬所属政党未出现在选票上，而她自军方政变引发内战以来，至今仍遭囚禁。



相关新闻：缅甸政变后首场大选周拉开帷幕 西方斥骗局

投票多为年长选民

关注团体、西方外交官及联合国人权事务高级专员都谴责这场选举，理由是当局严厉打压异议人士，且候选人名单几乎全由军方盟友构成。



有指，前几次选举踊跃排队投票的年轻人，在今次军方主导的选举中明显缺席，出门投票者以年长选民为主。