美妇迪士尼游后杀子 自首前冷静报警

美国加州发生骇人伦常命案，一名母亲疑犯涉嫌在汽车旅馆内刺死11岁儿子，事后冷静报警自首。警方在现场发现死者遗体旁散落多件迪士尼纪念品，案发前母子曾一同在迪士尼乐园度假。

狠母旅馆内杀11岁儿 案发前刚结束迪士尼之旅

事发于本年3月19日上午，位于加州圣塔安那（Santa Ana）的拉昆塔旅馆（La Quinta Inn）接获警方登门调查。警方接报指，一名女子主动致电承认杀害儿子。警员进入房间后，发现男童倒卧床上，身中多刀，当场宣布死亡，现场发现一把疑为凶器的刀。

涉案女子为48岁的拉玛拉朱（Saritha Ramaraju）。警方表示，她报警时神情冷静，并称在案发后吞服不明物质。她随后被送院救治，情况稳定后即被拘捕。拉玛拉朱在警方讯问下承认杀害亲生儿子亚廷（Yatin Ramaraju），当局已就谋杀罪及使用致命武器等罪名起诉。

细节令人心碎

橙县地方检察官办公室公布了更多令人心碎的细节：男童父母已离婚，男童平日由父亲照料。该命案发生于监护人探视期间，拉玛拉朱为他们两人购买了三天的迪士尼乐园门票，而就在度假结束后，这名11岁的受害者被杀害，他原本计划当天返回父亲身边。