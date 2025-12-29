名古屋新宿相继发生斩人案 1男1女受伤浴血 其中一疑犯是外国人

日本东京都新宿区高田马场周一（29日）中午时分惊传街头斩人案，一名30多岁女子在路边遭一名外国男子挥刀施袭，身中4刀，事后被紧急送院，所幸送院时仍有意识。无独有偶，名古屋市周日（28日）晚也发生斩人案，一名男子在送货期间遇袭受重伤。而2宗案件的嫌犯均在犯案后逃逸。

女子高田马场街头遇袭

东京警视厅指出，遇袭女子在附近的护肤店上班，中午12时15分左右行经新宿区高田马场街头时，突然遭一名男子迎面持刀袭击，顿时性胸、腹、手腕等多处被刺，随即被送院抢救。

东京警视厅正追缉涉案凶徒。警视厅官网

事发于新宿区高田马场街头。维基网站

现场位于JR高田马场站（图）以南约250米。维基网站

事发现场位于JR高田马场站以南约250米的商住混合区，行凶男子施袭后逃去无踪。根据目击者描述，嫌犯为单独一人，身穿深色系服装。警方初步研判，凶手与受害人之间可能认识，目前正以杀人未遂的罪名追缉疑凶下落。

据报受害人表示，男性凶嫌是店里的客人。警方说，嫌犯是外国人，犯案后徒步逃亡。

名古屋送货男遭持刀袭击

而爱知县名古屋市周日也发生持刀袭击事件，一名35岁男子在名古屋市绿区路上配送货物时，遭利器攻击。

警方表示，遇袭男子右腰附近疑似中刀，伤势严重，需要约2周左右才能痊愈，所幸没有生命危险。

受伤男子表示，当时攻击者从后方施袭，因此看不到嫌犯的长相。

警方正以杀人未遂罪嫌方向，追缉在逃疑犯。