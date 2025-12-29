名古屋新宿相继发生斩人案 1男1女受伤浴血 其中一疑犯是外国人
更新时间：14:28 2025-12-29 HKT
发布时间：14:28 2025-12-29 HKT
发布时间：14:28 2025-12-29 HKT
日本东京都新宿区高田马场周一（29日）中午时分惊传街头斩人案，一名30多岁女子在路边遭一名外国男子挥刀施袭，身中4刀，事后被紧急送院，所幸送院时仍有意识。无独有偶，名古屋市周日（28日）晚也发生斩人案，一名男子在送货期间遇袭受重伤。而2宗案件的嫌犯均在犯案后逃逸。
女子高田马场街头遇袭
东京警视厅指出，遇袭女子在附近的护肤店上班，中午12时15分左右行经新宿区高田马场街头时，突然遭一名男子迎面持刀袭击，顿时性胸、腹、手腕等多处被刺，随即被送院抢救。
事发现场位于JR高田马场站以南约250米的商住混合区，行凶男子施袭后逃去无踪。根据目击者描述，嫌犯为单独一人，身穿深色系服装。警方初步研判，凶手与受害人之间可能认识，目前正以杀人未遂的罪名追缉疑凶下落。
据报受害人表示，男性凶嫌是店里的客人。警方说，嫌犯是外国人，犯案后徒步逃亡。
名古屋送货男遭持刀袭击
而爱知县名古屋市周日也发生持刀袭击事件，一名35岁男子在名古屋市绿区路上配送货物时，遭利器攻击。
警方表示，遇袭男子右腰附近疑似中刀，伤势严重，需要约2周左右才能痊愈，所幸没有生命危险。
受伤男子表示，当时攻击者从后方施袭，因此看不到嫌犯的长相。
警方正以杀人未遂罪嫌方向，追缉在逃疑犯。
最Hit
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
2025-12-27 19:02 HKT
《AI数启未来》走访数码港社群 汇聚政产学研投智慧 全景呈现香港AI新生态
2025-12-28 00:01 HKT
逛连锁药房遇「剧场式骗案」身旁突现大额现金钱包 内地女临危不乱做对一事免中伏
2025-12-28 10:30 HKT
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
2025-12-27 18:38 HKT