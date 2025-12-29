南韩总统府 | 告别龙山总统府 李在明今正式迁回青瓦台办公

南韩总统李在明周一（29日）正式迁回原总统府青瓦台办公，这是自2022年5月9日前总统文在寅卸任后，现任南韩总统相隔1330天在青瓦台打卡上班。

青瓦台升起凤凰旗

周一零时，象征南韩国家元首的「凤凰旗」在青瓦台升起，总统办公室名称也正式改回「青瓦台」。随著龙山总统府降下凤凰旗，青瓦台升上凤凰旗，也结束了龙山原南韩国防部大楼3年7个月的总统府时期。

这是自2022年5月9日前总统文在寅卸任后，现任南韩总统相隔1330天在青瓦台办公。美联社

李在明坐车抵达青瓦台上班。美联社

李在明特意佩戴象征「团结」的红白蓝相间领带现身。路透社

当地上午9时13分左右，在支持者夹道欢迎下，李在明乘车进入青瓦台。李在明特意佩戴象征「团结」的红白蓝相间领带现身，他曾在就职宣誓等重要场合佩戴该领带。韩联社分析，此举有意展现其成为「全民总统」的意志。

支持者夹道欢呼「李在明万岁」

青瓦台门外聚集的数十名支持者挥手迎接，高喊「李在明万岁」、「总统加油」等口号，口号声相当响亮。

李在明抵达后与幕僚们进行茶叙，并将视察青瓦台刚刚启用的国家危机管理中心，检查安全应对状态。

官邸料明年上半年才完成修缮

为配合李在明回归青瓦台，南韩总统警护处自12月22日到12月26日连续5天，与国家情报院等13个相关机关联合，对青瓦台主要建物与设施，还有园区内山区等，展开全面安检。由于青瓦台过去3年多曾经对外开放，维安单位也同步强化清查作业。

此外，由于青瓦台官邸整修尚未完工，李在明短期内仍将自目前居住的汉南洞官邸往返青瓦台办公。青瓦台官邸预计将在明年上半年完成修缮与安全检查。