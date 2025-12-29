印尼护老院大火 16长者逃生不及命丧房内 3人烧伤

印尼北苏拉威西省万鸦老市一间护老院周日（28日）晚发生大火，已造成至少16人遇难，3人受伤。当地电视台画面显示，火势非常猛烈，将夜空染成橙色。

警方表示，现场是Werdha Damai护老院，消防单位于晚上8时31分接报，当消防员赶抵现场时，火势已相当猛烈。当局仍在调查起火原因。由于事发时许多长者正在房内休息，导致逃生不及。

有老者获救。路透社

有伤者被救出。路透社

印尼护老院大火死伤惨重。美联社

护老院火警现场排列著装有罹难者遗体的尸袋，准备进行后续身分鉴识。路透社

房间内发现多具遗体

Metro TV电视台的画面显示，护老院舍火光熊熊，有附近居民协助一人从燃烧的建筑物中逃生。

万鸦老消防局长罗廷苏鲁告诉Metro TV电视台，院友大部分是长者，起火后被困在建筑物内，难以逃出。

万鸦老市消防局长吉米说，火势扑灭后，搜救人员在废墟中发现16具遗体。他表示，许多受害者是在房内被发现的，推测火灾发生时，大多数年迈的居民正在房内休息或睡觉，因此反应不及而罹难。

成功疏散12名幸存者

当局最终成功疏散了12名幸存者，并将他们送往当地医院安置，另有3人因烧烫伤正在接受治疗。

这宗悲剧再次凸显印尼公共安全与消防法规落实的问题。作为拥有1.7万个岛屿的群岛国家，印尼经常发生致命火灾。就在本月较早时，首都雅加达一栋7层楼高的办公大楼才发生大火，造成至少22人死亡；2023年印尼东部一座镍加工厂也曾因爆炸引发火灾，夺走12条人命。