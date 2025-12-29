印尼护老院大火 16长者逃生不及命丧房内 3人烧伤
更新时间：14:50 2025-12-29 HKT
发布时间：14:50 2025-12-29 HKT
发布时间：14:50 2025-12-29 HKT
印尼北苏拉威西省万鸦老市一间护老院周日（28日）晚发生大火，已造成至少16人遇难，3人受伤。当地电视台画面显示，火势非常猛烈，将夜空染成橙色。
警方表示，现场是Werdha Damai护老院，消防单位于晚上8时31分接报，当消防员赶抵现场时，火势已相当猛烈。当局仍在调查起火原因。由于事发时许多长者正在房内休息，导致逃生不及。
房间内发现多具遗体
Metro TV电视台的画面显示，护老院舍火光熊熊，有附近居民协助一人从燃烧的建筑物中逃生。
万鸦老消防局长罗廷苏鲁告诉Metro TV电视台，院友大部分是长者，起火后被困在建筑物内，难以逃出。
万鸦老市消防局长吉米说，火势扑灭后，搜救人员在废墟中发现16具遗体。他表示，许多受害者是在房内被发现的，推测火灾发生时，大多数年迈的居民正在房内休息或睡觉，因此反应不及而罹难。
成功疏散12名幸存者
当局最终成功疏散了12名幸存者，并将他们送往当地医院安置，另有3人因烧烫伤正在接受治疗。
这宗悲剧再次凸显印尼公共安全与消防法规落实的问题。作为拥有1.7万个岛屿的群岛国家，印尼经常发生致命火灾。就在本月较早时，首都雅加达一栋7层楼高的办公大楼才发生大火，造成至少22人死亡；2023年印尼东部一座镍加工厂也曾因爆炸引发火灾，夺走12条人命。
最Hit
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
2025-12-27 19:02 HKT
《AI数启未来》走访数码港社群 汇聚政产学研投智慧 全景呈现香港AI新生态
2025-12-28 00:01 HKT
逛连锁药房遇「剧场式骗案」身旁突现大额现金钱包 内地女临危不乱做对一事免中伏
2025-12-28 10:30 HKT
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
2025-12-27 18:38 HKT