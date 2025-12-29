印尼护老院大火 至少16人罹难
更新时间：11:39 2025-12-29 HKT
发布时间：11:39 2025-12-29 HKT
印尼北苏拉威西省万鸦老市一间护老院周日（28日）晚发生大火，已造成至少16人遇难，3人受伤。当地电视台画面显示，火势非常猛烈，将夜空染成橙色。
警方表示，发生火警的护老院Werdha Damai已于当晚扑灭，当局仍在调查起火原因。
Metro TV电视台的画面显示，护老院舍火光熊熊，有附近居民协助一人从燃烧的建筑物中逃生。
万鸦老消防局长罗廷苏鲁告诉Metro TV电视台，院友大部分是长者，起火后被困在建筑物内，难以逃出。
