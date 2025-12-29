Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

墨西哥南部火车出轨 至少13死98人受伤

即时国际
更新时间：10:21 2025-12-29 HKT
发布时间：10:21 2025-12-29 HKT

墨西哥南部周日发生跨洋列车出轨事故，已造成至少13人死亡，98人受伤。事发地点是特万特佩克地峡跨洋走廊地区，这是近期跨洋列车发生的第2宗事故。

事发于当天上午，一列载有250人的跨洋列车，驶至南部瓦哈卡州一座桥梁上时出轨，坠入约7米深的山谷。目前，共有36名伤者送院治疗，其中5人伤势严重。军方共出动360人、20辆车辆以及多架救护机参与搜救。

救援人员搜救乘客。法新社
救援人员搜救乘客。法新社
大批救援人员到场搜救。法新社
大批救援人员到场搜救。法新社
有车厢翻覆。路透社
有车厢翻覆。路透社
车厢内乘客逃生。路透社
车厢内乘客逃生。路透社

墨西哥总统辛鲍姆已指示军方和内政部官员赶赴现场协调救援行动，而墨西哥检察机关报告称，相关部门已就事故立案调查。

第2宗涉跨洋列车事故

本月20日，一辆拖车在恰帕斯州与跨洋列车相撞，造成拖车司机受伤。

跨洋列车2023年在时任墨总统洛佩斯任内正式开通，是墨西哥南部铁路客运量提升计划的一部分，旨在发展特万特佩克地峡沿线的基础设施。

连接太平洋沿岸 全长290公里

而特万特佩克地峡是连接太平洋和墨西哥湾的一条狭长地带，墨西哥政府计划将该地峡打造为国际贸易的战略走廊，以建造连接大西洋和太平洋的港口和铁路线。

目前，跨洋列车从太平洋沿岸的萨利纳克鲁斯港开往科阿察科阿尔科斯，全程约290公里。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
小仪老公身上一物金刚都有？二人曾合作拍节目传绯闻 新郎哥「真身」照片疑流出
小仪老公身上一物金刚都有？二人曾合作拍节目传绯闻 新郎哥「真身」照片疑流出
影视圈
19小时前
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
旅游
2025-12-27 19:02 HKT
16岁「名媛星二代」考车牌获母赠劳斯莱斯 2年前曾晒百万Hermès 美貌气质不输何超莲
16岁「名媛星二代」考车牌获母赠劳斯莱斯 2年前曾晒百万Hermès 美貌气质不输何超莲
影视圈
17小时前
《AI数启未来》走访数码港社群 汇聚政产学研投智慧 全景呈现香港AI新生态
创科资讯
2025-12-28 00:01 HKT
45岁「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 产后老公消失几乎痛晕家中 曾流产4次极坎坷
45岁「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 产后老公消失几乎痛晕家中 曾流产4次极坎坷
影视圈
2025-12-28 09:00 HKT
长者餐饮优惠2025｜48大长者咭+乐悠咭折扣 连锁快餐免费小食/火锅放题减$110/酒楼$2茶钱+免加一
长者餐饮优惠2025｜48大长者咭+乐悠咭折扣 连锁快餐免费小食/火锅放题减$110/酒楼$2茶钱+免加一
饮食
2025-12-28 09:30 HKT
陈豪16万月租新豪宅内笼曝光 楼底高得惊人空间感十足 12岁大仔外貌成熟颜值超越爸爸
陈豪16万月租新豪宅内笼曝光 楼底高得惊人空间感十足 12岁大仔外貌成熟颜值超越爸爸
影视圈
16小时前
58岁周慧敏后台步履蹒跚需搀扶 于台上被近距离拍摄状态曝光
58岁周慧敏后台步履蹒跚需搀扶 于台上被近距离拍摄状态曝光
影视圈
18小时前
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
好去处
2025-12-27 18:38 HKT
中年好声音4｜前新秀冠军何晶晶强势回归 曾击败郑俊弘 原来效力TVB一部门多年
中年好声音4｜前新秀冠军何晶晶强势回归 曾击败郑俊弘 原来效力TVB一部门多年
影视圈
12小时前