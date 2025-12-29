墨西哥南部火车出轨 至少13死98人受伤
更新时间：10:21 2025-12-29 HKT
墨西哥南部周日发生跨洋列车出轨事故，已造成至少13人死亡，98人受伤。事发地点是特万特佩克地峡跨洋走廊地区，这是近期跨洋列车发生的第2宗事故。
事发于当天上午，一列载有250人的跨洋列车，驶至南部瓦哈卡州一座桥梁上时出轨，坠入约7米深的山谷。目前，共有36名伤者送院治疗，其中5人伤势严重。军方共出动360人、20辆车辆以及多架救护机参与搜救。
墨西哥总统辛鲍姆已指示军方和内政部官员赶赴现场协调救援行动，而墨西哥检察机关报告称，相关部门已就事故立案调查。
第2宗涉跨洋列车事故
本月20日，一辆拖车在恰帕斯州与跨洋列车相撞，造成拖车司机受伤。
跨洋列车2023年在时任墨总统洛佩斯任内正式开通，是墨西哥南部铁路客运量提升计划的一部分，旨在发展特万特佩克地峡沿线的基础设施。
连接太平洋沿岸 全长290公里
而特万特佩克地峡是连接太平洋和墨西哥湾的一条狭长地带，墨西哥政府计划将该地峡打造为国际贸易的战略走廊，以建造连接大西洋和太平洋的港口和铁路线。
目前，跨洋列车从太平洋沿岸的萨利纳克鲁斯港开往科阿察科阿尔科斯，全程约290公里。
