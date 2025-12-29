Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

印尼度假遇巨浪沉船 西班牙足球教练及3孩亡

即时国际
更新时间：09:38 2025-12-29 HKT
发布时间：09:38 2025-12-29 HKT

一艘载有11人的船只早前在印尼海域因恶劣天气沉没，造成西班牙籍一家人中有4名成员失踪。西班牙华伦西亚足球会昨日称，其女足预备队教练马丁及其3个孩子遇难。

这个西班牙家庭共6人当时正在印尼度假，26日晚间，船只在纳闽巴霍岛附近的帕达尔岛海峡遇到高达3米的巨浪。救援队在波涛汹涌、洋流强劲的海域搜寻，发现船只残骸与碎片。马丁的妻子、一个女儿，及4名船员、一名导游获救。

帕达尔岛海峡是指位于印尼科莫多国家公园内，帕达尔岛周围的壮观海域，而布安巴焦岛是前往科莫多国家公园的门户。

