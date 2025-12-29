Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

关税战｜墨西哥对美出口增 税率低成逆势赢家

即时国际
更新时间：09:30 2025-12-29 HKT
发布时间：09:30 2025-12-29 HKT

当美国总统特朗普今年宣布向全球多国提高关税时，政府官员和经济学者担心以出口为导向的墨西哥将遭毁灭打击，然而墨西哥对美出口反而增长，原因是墨西哥最终的关税税率低于大多数国家，这种差异帮助墨西哥出口产品，填补部分因中国产品被征收更高关税而留下的市场空缺。

墨西哥官方数据显示，虽然运往美国的汽车、钢铁和铝被征高关税，但从1月至11月，墨西哥对美国的制成品出口仍增长近9%。根据「美国-墨西哥-加拿大协定」（USMCA），墨西哥近85%的出口商品仍免关税。

生产商表示，墨西哥仍然拥有关税实施前具备的所有固有优势，包括距离美国近、低成本的制造业及仍有效的自由贸易协定。

12月5日，美国总统特朗普在世界杯抽签仪式上首次与墨西哥总统辛鲍姆会面，主要讨论2026年美加墨世界杯相关事宜，同时也谈及贸易和关税等问题。

