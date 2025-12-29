特泽会 | 特朗普：俄乌和平协议更接近达成 但领土问题未取得突破

美国总统特朗普周日（28日）下午在佛罗里达州海湖庄园与乌克兰总统泽连斯基举行会谈，他在会前表示，围绕拟议中的俄乌「和平协议」，目前已进入谈判「最后阶段」，但没有「最后期限」。而在会谈结束后，特朗普声称，结束俄乌战争的协议比以往任何时候都更接近达成，但在领土问题上没有取得明显的突破，至于战争能否结束，数周内就能明朗。特朗普同时承认，谈判仍有可能破裂，导致战争持续数年。

能否停火 数周内将明朗

特朗普在海湖庄园门口迎接泽连斯基时对媒体记者说，泽连斯基和俄罗斯总统普京「都希望达成协议」。他打算在与泽连斯基会晤后同普京再次通电话。

相关新闻：

普京斥乌无意和平 警告以武力完成目标

特朗普大赞泽连斯基勇敢。法新社

特朗普与泽连斯基会后举行记者会。路透社

特朗普聆听记者提问。法新社

泽连斯基表示，乌克兰和美国制定的20点「和平计划」有90%已完成。法新社

特朗普表示，会有一个「强有力」的对乌安全保障协议，欧洲国家会参与其中。会晤结束后，他和泽连斯基随即与欧洲领导人通电话。

泽连斯基表示，乌克兰和美国制定的20点「和平计划」有90%已完成，这是由双方团队共同完成的。

特朗普：每个人都希望结束战争

在会谈结束后，特朗普说：「我真的相信，我们双方现在远比以往任何时候都更接近结束战事，每个人都希望结束这场战争。」

但特朗普和泽连斯基都承认仍存在一些棘手问题，包括俄罗斯能否保住其控制的乌克兰领土。目前的方案是在经过美乌数周密集谈判后修订的，该方案将停止顿巴斯东部地区现有前线的战争，并设立一个非军事区，而俄罗斯长期以来一直要求乌克兰作出领土让步。

特朗普说：「这个问题尚未解决，但正在逐步接近解决。这是一个非常棘手的问题，但我认为最终会得到解决。」

特泽会后与欧洲领袖通电话

会谈结束后，他们致电包括欧盟委员会主席冯德莱恩以及芬兰、法国、德国、英国和波兰领导人在内的众多欧洲领导人。

而泽连斯基感谢特朗普说：「乌克兰已做好和平的准备。」

泽连斯基表示，他和欧洲领导人可能会在1月返回华盛顿与特朗普举行联合会谈。