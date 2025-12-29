Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

北韩试射长程巡航导弹 金正恩：无限发展核战斗力

更新时间：08:15 2025-12-29 HKT
发布时间：08:15 2025-12-29 HKT

北韩官方朝中社周一（29日）报道，北韩周日（28日）在西部海域进行长程战略巡航导弹发射训练，国务委员会委员长金正恩到场视察，重申将无限持续地发展核武战斗力。这显然是北韩自11月初以来，首次进行此类试验。

报道称，战略巡航导弹沿著预定轨道分别飞行1万199秒和1万203秒，成功击中目标。今次训练旨在检验长程导弹部队的反击应对态势和战斗能力，令导弹兵熟练机动和火力任务执行程式，检查相关战略武器系统的可靠性。

金正恩向普京致新年贺电 强调「生死与共」同盟关系

北韩在西部海域进行长程战略巡航导弹发射训练。路透社
北韩在西部海域进行长程战略巡航导弹发射训练。路透社
试射的导弹飞𧻗建筑物附近上空。路透社
试射的导弹飞𧻗建筑物附近上空。路透社
金正恩对试射结果表示满意。路透社
金正恩对试射结果表示满意。路透社

金正恩对训练结果表示极大满意，并称经常检验核威慑力组成部分的可靠性和迅速反应能力且持续展示其威力，这本身就是在受不同安全威胁的当前局势下负责任地行使自卫权、发挥战争遏制力。

他强调，劳动党和政府将一如既往地集中一切力量，无限度地、持续地加强和发展国家核战斗武力。

而南韩联合参谋本部证实，北韩周日上午8时许在平壤附近的顺安一带发射数枚导弹。军方预测，北韩可能在岁末年初之际进一步发射导弹。

在11月6日，北韩曾进行弹道导弹试射。就在一周多前，美国总统特朗普在访问该地区时表示有意与金正恩会面，但平壤方面并未回应。

近年来，北韩的导弹试射次数显著增加。分析家称，此举旨在提升精确打击能力，挑战美国和南韩，并在可能向俄罗斯出口武器前进行测试。

自金正恩2019年与特朗普的峰会因无核化和解除制裁的范围问题破裂以来，平壤多次声称北韩是「不可逆转的」核国家。

朝中社上周报道，金正恩与女儿金主爱一同视察一艘核动力潜艇建造，并监督远程地对空导弹试射 。

