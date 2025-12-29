美国新泽西州两直升机空中相撞坠毁 一死一危殆 惊险影片曝光

美国新泽西州南部周日（28日）发生严重航空事故，两架直升机在半空相撞后坠毁，造成至少一人死亡、另一人重伤。事发经过被民众拍下，影片在社交平台广泛流传。

事故于当地时间中午发生，地点位于新泽西州哈蒙顿（Hammonton）市的Basin Road一带，距离哈蒙顿市机场不足3英里。根据大西洋县消防及紧急医疗通讯纪录，现场可见其中一架直升机猛烈起火，另一架则坠落于树林中。

美国联邦航空管理局（FAA）证实，涉事的为一架 Enstrom F-28A 及一架 Enstrom 280C 直升机，两机于当地时间中午约12时25分在空中相撞。FAA指出，两架飞机上仅各有一名机师，并已联同国家运输安全委员会（NTSB）展开调查。

其中一架直升机严重焚毁，机身几乎化为焦黑残骸，仅余尾部结构。美联社

由新闻航拍照片显示，其中一架直升机严重焚毁，机身几乎化为焦黑残骸，仅余尾部结构；另一架则疑似尾翼被削断，驾驶舱严重受损。另有影片显示，一架直升机在空中失控旋转后急速坠落。美国传媒证实事故中有一人死亡。

目击者丹姆谢克（Dan Dameshek）表示，事发时他刚离开附近健身室，突然听到巨响，回头便看到其中一架直升机翻转后直插地面，其后另一架亦在空中旋转失控。

新泽西州副州长韦伊（Tahesha Way）表示已获通报事件，但州长墨菲暂未公开回应。当地警方及州警未有即时交代更多详情。

哈蒙顿为新泽西州东南部小镇，人口约1.4万，距离大西洋城及费城约35英里。