苏里南男子持刀刺死9人 包括5名儿童

苏里南首都帕拉马里博（Paramaribo）郊区，周六晚至周日清晨发生严重袭击事件，警方表示，一名男子持利器进行袭击，造成九人死亡，其中五名是儿童，另有一名成人及一名儿童重伤送院。

警方在接报后到场，与嫌疑人对峙，并开枪击中其腿部将其制伏，嫌犯随后送院治疗，目前由警方看管。当地媒体引述居民及官员称，嫌犯疑有 精神健康问题。苏里南总统表示，遇害者包括嫌犯家人及邻居。

警方表示，稍后将公布更多细节。

苏里南为全球持刀致命事件率最低的国家之一，此类案件十分罕见，但自1975年独立以来，该国曾历多次政变及内战。