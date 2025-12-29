特泽会 | 特普先通电话 俄促乌撤出顿巴斯 指暂时停火只会延长冲突

美国总统特朗普周日（28日）在佛州海湖庄园与乌克兰总统泽连斯基举行会谈前，先与俄罗斯总统普京通电话。特朗普形容双方进行了「良好且富有成效」的通话。普京助理乌沙科夫说，美俄双方均认为，以公民投票为借口暂时停火，只会延长俄乌冲突。俄方指，乌克兰现在应该作出「勇敢决定」，立即从顿巴斯地区撤军，以「结束」这场冲突。

若乌拒谈判 普京威胁动武

普京早前指控基辅无意以和平方式结束冲突，并扬言若乌方拒绝谈判，俄罗斯将透过军事手段完成「特别军事行动」的所有目标。

特朗普与普京通电话，称这次通话「良好且富有成效」。美联社

乌克兰总统泽连斯基与美国总统特朗普会面。美联社

普京早前指控基辅无意以和平方式结束冲突，并威胁动武。美联社

今日俄罗斯通讯社引述乌沙科夫的话报道，普京与特朗普周日的通话持续约1小时15分钟，气氛友好务实。乌沙科夫表示，特朗普在通话中强调必须尽快结束冲突，并谈到美国与俄罗斯和乌克兰之间经济合作的巨大前景。特朗普承认乌克兰危机是其遇到的最棘手问题，但表明再次确信俄罗斯致力于通过政治和外交途径解决问题。

美俄组建2工作组

乌沙科夫说，美俄正组建2个工作组，将分别负责安全问题和经济事务。若想彻底结束军事冲突，乌方应就顿巴斯（主要包括顿涅茨克和卢甘斯克两个地区）问题作出政治决定。

他告诉记者：「俄罗斯与美国立场一致，认为乌克兰和欧洲方面提出的暂时停火方案，只会延长冲突，导致战事再度爆发。」

乌沙科夫还指，特朗普与普京通话时表示，他确信俄方希望通过政治和外交途径解决乌克兰危机。

俄军取得新进展

泽连斯基日前表明，如果俄罗斯同意至少60天的停火，他愿意将拟议中的俄乌和平计划方案付诸公投。

与此同时，俄军宣称在战场取得新进展。国防部指出，俄军已攻下多个城镇，包括乌东顿涅茨克地区的米尔诺格勒，以及扎波罗热东部的古利亚波勒。

普京上周六在电视播出的谈话中说，相关攻势正持续「加大对乌克兰军队的施压」。